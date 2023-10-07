الولايات المتحدة تبحث مع مصر الوقف الفوري لهجوم حماس على إسرائيل

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت محادثات مع نظيره المصري سامح شكري على أمل أن تساعد مصر في وضع حد للهجوم الذي تشنه حركة حماس ضد إسرائيل، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وشدد بلينكن خلال مكالمة مع شكري على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري للهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل"، حسبما قال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر.

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