روسيا تعلن تدمير صاروخ مضاد للطائرات من طراز إس-200 أطلقته أوكرانيا على القرم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد رصدت ودمرت صاروخاً أوكرانياً مضاداً للطائرات من طراز إس-200 أُطلق في محاولة للهجوم على شبه جزيرة القرم اليوم.
وكثفت أوكرانيا، في الأسابيع الماضية، هجماتها على شبه جزيرة القرم التي ضمَّتها روسيا عام 2014.
كانت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني قد أعلنت، في وقت سابق، أن الجيش يواصل الهجوم على القوات الروسية في قطاعين مهمين من الجبهة، شرقي وجنوبي البلاد، مؤكدةً أنه حقّق بعض النجاحات.
وأشار تقرير عن وضع الحرب إلى نجاحات جزئية في جنوب بلدة باخموت، بالقرب من قرية أندرييفكا.
وفيما لا تزال باخموت في يد الروس، استعاد الأوكرانيون خط سكة حديد مهم استراتيجياً جنوبي البلدة خلال الأسابيع الأخيرة، ويعملون حالياً على توسيع مواقعهم على الجانب الآخر من خط السكة الحديد.
وجاء في التقرير أنه على خط الجبهة الجنوبي في منطقة زابوريجا، تحققت أيضاً نجاحات جزئية شمال قرى كوباني ونوفوبروكوبيفكا.
وتقاتل القوات الأوكرانية في هذه المنطقة لشق طريقها عبر خطوط الدفاع الروسية المحصنة بشدة، التي تشتمل على حقول ألغام وفخاخ وخنادق للدبابات لأسابيع.
ويشير القتال بالقرب من كوباني ونوفوبروكوبيفكا إلى أن الأوكرانيين يوسعون خرقهم لدفاعات الروس.
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