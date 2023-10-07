روسيا تعلن تدمير صاروخ مضاد للطائرات من طراز إس-200 أطلقته أوكرانيا على القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد رصدت ودمرت صاروخاً أوكرانياً مضاداً للطائرات من طراز إس-200 أُطلق في محاولة للهجوم على شبه جزيرة القرم اليوم.

وكثفت أوكرانيا، في الأسابيع الماضية، هجماتها على شبه جزيرة القرم التي ضمَّتها روسيا عام 2014.

كانت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني قد أعلنت، في وقت سابق، أن الجيش يواصل الهجوم على القوات الروسية في قطاعين مهمين من الجبهة، شرقي وجنوبي البلاد، مؤكدةً أنه حقّق بعض النجاحات.

وأشار تقرير عن وضع الحرب إلى نجاحات جزئية في جنوب بلدة باخموت، بالقرب من قرية أندرييفكا.

وفيما لا تزال باخموت في يد الروس، استعاد الأوكرانيون خط سكة حديد مهم استراتيجياً جنوبي البلدة خلال الأسابيع الأخيرة، ويعملون حالياً على توسيع مواقعهم على الجانب الآخر من خط السكة الحديد.

وجاء في التقرير أنه على خط الجبهة الجنوبي في منطقة زابوريجا، تحققت أيضاً نجاحات جزئية شمال قرى كوباني ونوفوبروكوبيفكا.

وتقاتل القوات الأوكرانية في هذه المنطقة لشق طريقها عبر خطوط الدفاع الروسية المحصنة بشدة، التي تشتمل على حقول ألغام وفخاخ وخنادق للدبابات لأسابيع.

ويشير القتال بالقرب من كوباني ونوفوبروكوبيفكا إلى أن الأوكرانيين يوسعون خرقهم لدفاعات الروس.