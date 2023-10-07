مصادر طبية: 250 قتيلاً في إسرائيل و232 في غزة خلال المواجهات بين الفلسطينيين وإسرائيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتل ما لا يقل عن 250 شخص وأصيب أكثر من 1100 آخرين في إسرائيل في الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس من قطاع غزة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وفقا لمصادر طبية.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية الانتقامية على قطاع غزة عن مقتل 232 شخصا وإصابة حوالي 1700، حسبما ذكرت وزارة الصحة هناك.
وأطلقت الحركة الفلسطينية آلاف الصواريخ على إسرائيل اليوم السبت، بينما تقدم مسلحون فلسطينيون أيضا إلى البلاد برا وبحرا وجوا في الهجوم المفاجئ، وفقا للجيش الإسرائيلي، ونشب قتال عنيف مع الجنود الإسرائيليين.
واستمر القتال العنيف مع الجنود الإسرائيليين مساء في 24 موقعا.
وتمترس بعض المسلحين في منازل مع رهائن إسرائيليين. ووفق تقارير عسكرية تم أخذ عدة إسرائيليين إلى قطاع غزة.
وترتفع حصيلة القتلى طوال اليوم.
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