مصر تجري مشاورات مع السعودية والأردن لاحتواء التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين



أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت أن مصر تجري مشاورات مع السعودية والأردن لتكثيف جهود احتواء التصعيد فى قطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه السعودي والأردني، على ضرورة "تكاتف الجهود الدولية والإقليمية و توحيد رسائل المجتمع الدولى للمطالبة بوقف العنف وإتاحة الفرصة للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".



و قتل ما لا يقل عن 250 شخص وأصيب أكثر من 1100 آخرين في إسرائيل في الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس من قطاع غزة فى ساعة مبكرة من صباح السبت، وفقا لمصادر طبية.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية الانتقامية على قطاع غزة عن مقتل 232 شخصا وإصابة حوالي 1700، حسبما ذكرت وزارة الصحة هناك.



وأطلقت الحركة الفلسطينية آلاف الصواريخ على إسرائيل اليوم السبت، بينما تقدم مسلحون فلسطينيون أيضا إلى البلاد برا وبحرا وجوا في الهجوم المفاجئ، وفقا للجيش الإسرائيلي، ونشب قتال عنيف مع الجنود الإسرائيليين.

واستمر القتال العنيف مع الجنود الإسرائيليين مساء في 24 موقعا.

وتمترس بعض المسلحين في منازل مع رهائن إسرائيليين. ووفق تقارير عسكرية تم أخذ عدة إسرائيليين إلى قطاع غزة.

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