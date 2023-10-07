ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى الإسرائيليين في هجوم طوفان الأقصى

قتل ما لا يقل عن 300 إسرائيلي وأصيب أكثر من 1590 آخرين في الهجوم الكبير الذي شنته حركة حماس الفلسطينية من قطاع غزة، وفقا لمصادر طبية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأحد، إن عدد المصابين بنيران حركة حماس قد ارتفع إلى 1590.

وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين الـ1590، 19 حالة موت سريري، و293 مصنّفة على أنها خطيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 شخص على الأقل.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية الانتقامية على قطاع غزة عن مقتل 232 شخصا وإصابة حوالي 1700، حسبما ذكرت وزارة الصحة هناك.



وأطلقت الحركة الفلسطينية آلاف الصواريخ على إسرائيل اليوم السبت، بينما تقدم مسلحون فلسطينيون أيضا إلى البلاد برا وبحرا وجوا في الهجوم المفاجئ، وفقا للجيش الإسرائيلي، ونشب قتال عنيف مع الجنود الإسرائيليين.

واستمر القتال العنيف مع الجنود الإسرائيليين مساء في 24 موقعا.

وتمترس بعض المسلحين في منازل مع رهائن إسرائيليين. ووفق تقارير عسكرية تم أخذ عدة إسرائيليين إلى قطاع غزة.

وترتفع حصيلة القتلى طوال اليوم.

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