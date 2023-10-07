محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات نجاح مسيرته البرلمانية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، شعب الإمارات بنجاح مسيرته البرلمانية، مؤكداً سموه أن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والفرق الحكومية ستبقى يداً واحدة لبناء أفضل مستقبل لشعب الاتحاد. وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»:«نبارك لشعب الإمارات نجاح مسيرته البرلمانية..







ونبارك للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.. ونؤكد دائماً بأن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة الفرق الحكومية في كل القطاعات ستبقى يداً واحدة لبناء أفضل مستقبل لشعب الاتحاد.. وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد».

قائمة أولية

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين الفائزين في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة أمس في مركز الانتخاب الرئيس في مركز أبوظبي للطاقة بعد انتهاء عملية التصويت التي استمرت لمدة 4 أيام خلال الفترة من 4 إلى7 أكتوبر الجاري.

دعم لامحدود

وأكد معالي عبد الرحمن العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات خلال كلمته، أن نجاح الدورة الانتخابية الخامسة يؤكد على الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، التي تؤمن بأن تمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار الوطني من المقومات الرئيسة لمستقبل التنمية الشاملة في الدولة.

وتوجه معالي عبدالرحمن العويس بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على دعمهم المتواصل واللامحدود لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الأمر الذي انعكس على إتمام مختلف مراحل العملية الانتخابية على الوجه الأمثل.

كما توجه معاليه بالشكر إلى جميع اللجان وفرق العمل التابعة للجنة الوطنية للانتخابات وإلى كل من شارك في نجاح الدورة الانتخابية الخامسة، وتنظيم العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير وإخراجها بالصورة الحضارية التي تليق بدولة الإمارات ومكانتها على مستوى العالم.

مشاركة فاعلة

وأشاد العويس بالحضور الفاعل من الناخبين من كافة فئات المجتمع، والذين حرصوا على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في هذا الواجب الوطني.

وأثنى معاليه على جهود جميع المرشحين والمرشحات الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 من منطلق حرصهم على خدمة وطنهم والتعبير عن نبض أبناء مجتمعهم والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية. وقال معاليه: شهدت أيام التصويت سواء المبكر أو الرئيسي إقبالاً جيداً من الناخبين بمختلف فئاتهم العمرية.

حيث بلغ عدد المصوتين في الدورة الانتخابية الحالية 175487 ناخباً وناخبة، مقارنة بأعداد المصوتين في الدورة الانتخابية الرابعة العام 2019 والذين بلغوا 117592 ناخباً وناخبة. وأضاف: بلغت نسبة المشاركة في الدورة الانتخابية الحالية 44% من إجمالي أعداد الهيئات الانتخابية مقابل 34.81% في الدورة الانتخابية الماضية في عام 2019.

أبرز النتائج

من جانبه، أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل عضو اللجنة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة الفرز المركزية، أن نجاح الدورة الانتخابية الخامسة يعد ثمرة لبرنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» في عام 2005.

وشكل خارطة الطريق نحو تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وبما يخدم قضايا الوطن والمواطنين. ورفع معاليه التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على نجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والمشاركة الفاعلة من قبل فئات المجتمع الإماراتي كافة.

وأعلن معالي عبدالله النعيمي أبرز نتائج الفرز الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث بلغ عدد المصوتين من داخل الدولة وخارجها 175487 ناخباً وناخبة، بنسبة 55.86 % للرجال، و44.14% للنساء.

وبلغ عدد المصوتين من خارج دولة الإمارات 5042 ناخباً وناخبة، وشهدت دول الولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة تايلند، والمملكة المتحدة أعلى ثلاث دول صوت فيها أعضاء الهيئات الانتخابية من خارج الدولة. وأضاف معاليه: توزع عدد المصوتين بحسب الإمارة كالتالي:

56471 ناخباً وناخبة بنسبة 32.18% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة أبوظبي،و16909 ناخبين وناخبات بنسبة 9.64% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة دبي، و29996 ناخباً وناخبة بنسبة 17.09% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة الشارقة، و7283 ناخباً وناخبة بنسبة 4.15% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة عجمان، و4561 ناخباً وناخبة بنسبة 2.60% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة أم القيوين، و35357 ناخباً وناخبة بنسبة 20.15% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة رأس الخيمة، و24911 ناخباً وناخبة بنسبة 14.19% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة الفجيرة.

نسبة التصويت

وأشار معاليه إلى أن نسبة التصويت عن بعد من داخل الدولة وخارجها والذي استمر من الساعة التاسعة من صباح 4 أكتوبر حتى الساعة الثامنة من مساء أمس بلغت 92.69%، لافتاً إلى أن مركز الانتخاب في مركز إكسبو برأس الخيمة شهد أعلى نسبة إقبال على التصويت خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وأعلن معالي عبدالله النعيمي أن النتائج الأولية للمرشحين الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 حسب كل إمارة جاءت على النحو التالي:

المرشحون الفائزون من إمارة أبوظبي: سالم حمد سالم بالركاض العامري وهلال محمد حمدان هلال الكعبي ومضحية سالم كديرى محمد المنهالي وحشيمة ياسر على سعيد العفاري.

والمرشحون الفائزون من إمارة دبي: حميد أحمد أحمد محمد الطاير وأحمد مير هاشم أحمد خوري ومريم ماجد خلفان ماجد بن ثنيه وآمنة علي سالم علي العديدي

والمرشحون الفائزون من إمارة الشارقة: محمد حسن سليمان علي الظهوري ووليد علي محمد بن فلاح المنصوري وعدنان حمد محمد حمد الحمادي

والمرشحون الفائزون من إمارة عجمان: ماجد محمد رحمة محمد المزروعي وعائشة إبراهيم أحمد المري.

والمرشحون الفائزون من إمارة أم القيوين: محمد عيسى عبيد الكشف آل علي ومنى راشد عبدالله طحنون آل علي.

والمرشحون الفائزون من إمارة رأس الخيمة: سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي وسلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي و سالم راشد علي المفتول آل علي.

والمرشحون الفائزون من إمارة الفجيرة: الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي وعائشة خميس علي الظنحاني.

الطعون

وأكد معالي عبدالله النعيمي أن نتائج الانتخابات التي صدرت أمس هي نتائج أولية؛ حيث سيتم اعتباراً من اليوم 8 أكتوبر فتح باب تقديم الطعون على هذه النتائج لمدة 3 أيام حتى تاريخ 10 أكتوبر، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على الطعون المقدمة، وتعتمد القائمة النهائية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في يوم الجمعة الموافق لتاريخ 13 أكتوبر.

وذلك بحسب الجدول الزمني المعتمد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات 7 أماكن لتلقي طلبات الطعون على النتائج موزعة على جميع الإمارات، وهي: مقر لجنة إمارة أبوظبي في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي – الطابق 2، ومقر لجنة إمارة دبي في مركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا C & D)، ومقر لجنة إمارة الشارقة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومقر لجنة إمارة عجمان في قاعة الشيخ حميد بن راشد بمتحف عجمان.

ومقر لجنة إمارة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين- الطابق الأول، ومقر لجنة إمارة رأس الخيمة في الديوان الأميري – رأس الخيمة، ومقر لجنة إمارة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة- الطابق الثامن، على أن يتم تقديم طلبات الطعون اليوم من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً، ومن الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 3 ظهراً يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 أكتوبر.

وقدمت اللجنة الوطنية للانتخابات الشكر إلى جميع وسائل الإعلام التي كانت الداعم الأكبر في نجاح الدورة الانتخابية الخامسة، حيث لعبت دوراً بارزاً في التوعية والتثقيف بجميع مراحل العملية الانتخابية.

يشار إلى أن الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 قد شهدت ارتفاعاً في أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية لتصل إلى 398879 عضواً بزيادة 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية في الدورة الرابعة عام 2019، والتي بلغ عدد أعضائها 337738 عضواً.

وخصصت اللجنة الوطنية للانتخابات 24 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة ليوم الانتخاب الرئيس في يوم السبت الموافق لتاريخ 07 أكتوبر، كاملة التجهيز بشكل يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة، وقد فتحت (9) مراكز منها أبوابها خلال يومي التصويت المبكر (4 و5 أكتوبر).

أصوات

وأعلنت اللجنة أعداد الأصوات التي حصل عليها الفائزون في الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث فاز عن إمارة أبوظبي، سالم حمد سالم بن ركاض العامري وحصل على 4509 صوتاً، وهلال محمد حمدان هلال الكعبي بـ 3671 صوتاً، مضحية سالم كديري محمد المنهالي بـ 2448 صوتاً، وحشيمة ياسر علي سعيد العفاري بـ1769 صوتاً.

وفي إمارة دبي تصدر حميد أحمد أحمد محمد الطاير بحصوله على 2426 صوتاً، يليه أحمد مير هاشم أحمد خوري 1749 صوتاً، ومريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية 1065، وآمنة علي سالم علي العديدي 617 صوتاً.

وتصدر محمد حسن سليمان علي الظهوري، قائمة المشرحين في إمارة الشارقة بواقع 2489 صوتاً، يليه وليد علي محمد بن فلاح المنصوري 2335 صوتاً، ثم عدنان حمد محمد حمد الحمادي 2013 صوتاً.

وفي عجمان فاز ماجد محمد رحمة محمد المزروعي بواقع 3787 صوتاً، وعائشة إبراهيم أحمد المري بواقع 390 صوتاً.

وفي الفجيرة، فاز الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي بواقع 834 صوتاً، وعائشة خميس علي الظنحاني بواقع 861 صوتاً.

وفاز في أم القيوين، محمد عيسى عبيد الكشف آل علي بواقع 1036 صوتاً، ومنى راشد عبدالله طحنون آل علي 280 صوتاً.

وفي رأس الخيمة فاز سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي، بواقع 3866 صوتاً، يليه سلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي بواقع 3720 صوتاً، وسالم راشد علي المفتول آل علي 3513 صوتاً.

وتعد الدورة الحالية هي الأكبر في الدولة، نظراً لزيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية من 337738 مواطناً ومواطنة في عام 2019 إلى 398879 في الدورة الحالية، بزيادة تصل إلى 18.1%، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسب المشاركة في الدورة الخامسة، حيث صوت 175 ألفاً و487 ناخباً وناخبة، بنسبة تصويت وصلت إلى 44% في حين شهدت انتخابات عام 2019، مشاركة 117592 ناخباً وناخبة، بنسبة تصويت بلغت 34.81% من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

ومنذ اللحظة الأولى لإعلان المجلس الوطني الاتحادي في شهر يونيو الماضي اختتام دور انعقاده الرابع للفصل التشريعي السابع عشر، بادرت اللجنة الوطنية للانتخابات في تنفيذ برنامج تثقيفي وتوعوي تم اعداده وفقاً للدراسات وخبرات متراكمة، ونجحت في إخراج المشهد الانتخابي بصورة متميزة وتلبي كافة التطلعات والآمال.

وعلى مدى الأشهر الماضية، شرعت اللجنة الوطنية للانتخابات في تنفيذ حزمة من المبادرات التي تستهدف تعزيز الثقافة البرلمانية لأعضاء الهيئات الانتخابية، عبر عقد ورش ومحاضرات وإطلاق مبادرات نوعية متميزة استهدفت كافة فئات المجتمع، فضلاً عن إصدار دليل خاص بالتعليمات التنفيذية 2023، ودليل متخصص بالناخبين والمرشحين 2023.

ودليل «بناء القدرات البرلمانية» تضمنوا كافة المعلومات التي تساعد كافة الأطراف المعنية بسير العملية الانتخابية (مرشحين وناخبين وجهات) في إنجاح العرس الانتخابي. كما بادرت اللجنة إلى تذكير المواطنين عبر مختلف الوسائل المقروءة والمرئية والمسموع ووسائل الشبكة العنكبوتية، بمواعيد التسجيل وتنفيذ الحملات الدعائية وكافة الفترة التي تضبط سير العملية الانتخابية.

ويتضح بجلاء للمراقب لسير «العرس الانتخابي» الوعي والثقافة الكبيرين اللذين اكتسبهما المجتمع الإماراتي على مدى الدورات السابقة، واللذين انعكسا بإيجاب على الحراك البرلماني والمواضيع والمحاور التي يستعرضها المرشحون عبر حملاتهم الدعائية، فضلاً عن الآليات التي اتخذوها في الوصول لجمهور الناخبين واستقطابهم في مسعى منهم للظفر بأحد المقاعد الـ 20 المخصصة للانتخاب.

عبدالرحمن العويس:

نجاح الدورة الانتخابية الخامسة يؤكد الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة

175487 صوتاً في الدورة الانتخابية الحالية مقارنة بـ 117592 في 2019

44 % نسبة المشاركة مقابل 34.81 % في الدورة الماضية عام 2019

نشكر لجان وفرق عمل اللجنة الوطنية للانتخابات لتنظيم عملية انتخابية وفق أعلى المعايير

عبدالله النعيمي:

نجاح الدورة الانتخابية الخامسة ثمرة لبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه خليفة بن زايد

55.86 % نسبة تصويت الرجال و44.14 % للنساء

5042 ناخباً وناخبة عدد المصوتين من خارج الإمارات

الولايات المتحدة وتايلند والمملكة المتحدة أعلى



3 دول صوت فيها أعضاء الهيئات الانتخابية



92.69 % نسبة التصويت عن بعد من داخل الدولة وخارجها

مركز الانتخاب في مركز إكسبو برأس الخيمة شهد أعلى نسبة إقبال على التصويت

7 أماكن لتلقي طلبات الطعون على النتائج الأولية للانتخابات من 8 إلى 10 أكتوبر

توزع عدد المصوتين:

56471 ناخباً بنسبة 32.18 %

في أبوظبي

16909 ناخبين بنسبة 9.64 %

في دبي

29996 ناخباً بنسبة 17.09 %

في الشارقة

7283 ناخباً بنسبة 4.15 % بعجمان

4561 ناخباً بنسبة 2.60 %

في أم القيوين

35357 ناخباً بنسبة 20.15 %

في رأس الخيمة

24911 ناخباً بنسبة 14.19 % بالفجيرة























































