قطاع التجارة يتصدر توجّهات المستثمرين في الإمارات

حافظ قطاع التجارة في الإمارات على أفضليته في مقدمة توجهات المستثمرين بالإمارات، فتصدرت أنشطة التجارة التقليدية والرقمية لائحة القطاعات والأنشطة الأكثر ترخيصاً من بداية العام بمجمل 5349 ترخيصاً مسجلاً وحتى نهاية الربع الثالث من سنة 2023.

وبحسب مختصين، فإن نمو تراخيص أنشطة التجارة ولا سيما في المشروعات متوسطة الحجم يستند إلى نمو مكانة الدولة واتساع حركة التجارة في السوق المحلي وأنشطة التجارة الخارجية إلى جانب التطور الواضح في بيئة الأعمال المحلية، ولا سيما في كل من دبي وأبوظبي.

نمو المشروعات

ولفتوا إلى أن انتعاش التراخيص التجارية يأتي أيضاً بدعم استحداث العديد من المشروعات فضلاً عن تسهيل الإجراءات وإرساء أنماط جديدة للمستثمرين مع تقليص متطلبات التأسيس وانخفاض تكلفة رأس المال بما جذب قطاع الأعمال متقدمة على فئات التراخيص الأكثر اعتياداً متضمنة خدمات العقارات والمطاعم الصغيرة، والتي بدأت بدورها استعادة عافيتها.

وأوضحت بيانات حديثة أدرجت ضمن السجل الوطني الاقتصادي أن قطاع التجارة التقليدية سجل 3149 ترخيصاً جديداً في الأشهر التسعة الأولى موزعة بواقع 1203 تراخيص لأنشطة التجارة العامة إلى جانب 1124 ترخيصاً لأنشطة التصدير، إلى جانب 822 ترخيصاً لأنشطة الاستيراد، فيما بلغ مجمل تراخيص التجارة الرقمية 2200 ترخيص متضمنة 1349 ترخيصاً للتجارة عبر وسائط التواصل الاجتماعي و851 ترخيصاً للتجارة عبر المواقع الإلكترونية.

مقاولات المباني

وجاءت أنشطة مقاولات مشروعات المباني بأنواعها بنحو 1166 ترخيصاً جديداً في تلك الفترة بينما أظهرت اللائحة مواصلة قطاع المطاعم استعادة زخمه مع عودة إقبال المستثمرين وأصحاب الأعمال على الأنشطة الخاصة بها، فتم منح 618 ترخيصاً جديداً منذ بداية سنة 2023 مع تواصل النشاط في الأنشطة الشبيهة، فدخل بيئة الأعمال المحلية أيضاً 647 ترخيصاً جديداً في أنشطة بيع المشروبات.

وسجل القطاع العقاري أيضاً نشاطاً في التراخيص عبر أنشطة تأجير العقارات وإداراتها بنحو 611 ترخيصاً جديداً تم منحها في تلك الفترة، بينما شهدت خدمات الطباعة نحو 504 تراخيص جديدة.

تكلفة أقل

ويحافظ قطاع التجارة على تصدره أنشطة بيئة الأعمال المحلية وفق المتخصص في قطاع التجارة إبراهيم البحر، وذلك استناداً إلى نمو مكانة أسواق الإمارات من ناحية حجم التجارة وتنوعها والنمو المتزايد في العلامات التجارية المسجلة في السوق، بما يسهم في تعزيز الرخص في أنشطة التجارة المختلفة سواء أنشطة التجارة التقليدية والقطاعات المرتبطة كأنشطة التصدير والاستيراد أو على صعيد التجارة الإلكترونية، والتي باتت من أهم توجهات المستثمرين لإنشاء مشروعاتهم الخاصة والاستفادة التسويقية من سهولة وانسياب السلع والوصول لعدد أكبر من المستهلكين، وبتكلفة أقل كثيراً من التجارة الاعتيادية.

ولفت إلى العديد من العوامل المحفزة الأساسية الداعمة لانتعاش أنشطة التجارة والتجزئة في الإمارات كالتطور اللوجيستي وانسياب شراء وبيع ونقل السلع، إلى جانب التطور التقني بما يخدم سلاسة إنشاء المواقع الإلكترونية، وأيضاً انسياب استخدام المستهلكين وزيادة مساحة السوق المستهدف.

اشتراطات إجرائية

وتعد سهولة تأسيس مشروعات التجارة ولا سيما في ما يخص التجارة الرقمية من دعائم الانتشار وفق المتخصص في قطاع الأعمال محمد البلوشي، فتعفى مؤسسة الأعمال من الكثير من الاشتراطات الإجرائية، إلى جانب مرونة الشكل القانوني، ما يعطي مساحة لإضافة الأنشطة أو تغييرها وفق متطلبات النمو.

وأضاف إن عدداً من الأنشطة الاعتيادية للرخص بدأ استعادة مكانته التي سادت قبل فترة الجائحة ضمن تفضيلات مؤسسي الأعمال مثل قطاع المطاعم والمشروبات، إلى جانب مشروعات المقاولات في ظل الزخم الواضح في المشروعات العقارية والإنشائية القائمة في مختلف أنحاء الدولة، وأيضاً مشروعات الخدمات المتنوعة.