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«نو-فا أثليجر» الإماراتية تطلق صيحات الملابس الرياضية لموسم الخريف

10/7/2023 7:22:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طرحت العلامة التجارية ((نو-فا أثليجر)) الإماراتية أحدث صيحات الملابس الرياضية للموسم المقبل، والتي صممت لتناسب مجموعة من الأنشطة من ممارسة التمارين المكثفة مع الاستمتاع بلحظات من الاسترخاء، وتسمح لمرتديها بالتركيز من دون عناء على ممارسة التمارين المفضلة أو النشاط الترفيهي.

وقال بدر الغيث، مؤسس العلامة التجارية المحلية ((نو-فا أثليجر)): ((تعتنق ((نو-فا أثليجر)) نهج البساطة في تصميمها للملابس الرياضية، من خلال التركيز على استخدام الأقمشة النظيفة، والألوان المحايدة والتصاميم البسيطة.

تتميز بالملابس الأحادية اللون مع تداخل بسيط لألوان مختلفة، والملابس الأساسية الكلاسيكية، والأزياء الجميلة،التي تتناسب مع جميع صيحات الموضة)). وتساعد مجموعة ((نو-فا أثليجر)) الأحدث في التخفيف من آلام الظهر، وتحسين الوضعية، فهي تتألف من تصاميم تقويرة الرقبة المميزة مثل حمالات الصدر بكتف واحد، والمصممة بأشرطة متقاطعة عند الظهر، وتلك الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تمنحكم دعماً فائقاً خلال ممارستكم لأصعب التمارين الرياضية.

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