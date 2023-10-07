«يوروفنت ميدل إيست» تطلق أكاديمية للتدفئة والتهوية وتبريد الهواء

أطلقت شركة ((يوروفنت ميدل إيست)) أكاديمية للتدفئة والتهوية وتبريد الهواء، خلال مؤتمر صحفي في منتجع وسبا لو ميريديان بيتش بدبي مارينا. وتشكّل هذه الأكاديمية منصـة مفتـوحة، تضم دورات تدريبية مخصصة لتطوير مهارات مهندسي وفنيي التدفئة والتهوية وتبريد الهواء، وتجمع عالم التكنولوجيا، وسبل توفير الطاقة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقال طارق الغصين، رئيس ((يوروفنت ميدل إيست: ((باتت مساعي تحسين كفاءة استخدام الطاقة، للحد من تأثير التغير المناخي أمراً شائعاً على جميع المستويات الحكومية، ويشهد قطاع التدفئة والتهوية وتبريد الهواء بدوره استثمارات كبيرة، وأصبح التحول نحو استخدام مواد تبريد بديلة أكثر إلحاحاً، وتعتمد كل هذه التطورات بشكل كبير على متخصصي التدفئة والتهوية وتبريد الهواء المدربين على التقنيات الجديدة، ومن دون الاستثمار في هذه القدرات لا يمكننا تحقيق أهداف الاستدامة، التي حددتها الحكومات الوطنية)).