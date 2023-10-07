مسؤولون ومديرو شركات خلال «أديبك»: الإمارات بيئة جاذبة للاستثمار في نشر حلول الاستدامة

أكد عدد من المسؤولين ومديري شركات المشاركين في ((أديبك 2023)) لـ((البيان)) أن الإمارات بيئة جاذبة للاستثمار في نشر حلول الاستدامة، وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون، وأشاروا إلى أن ((أديبك 2023)) فرصة للشركات الوطنية والعالمية لزيادة الاستثمار، والتوسع في مشاريعها واستكشاف فرص نوعية وضخ مزيد من الاستثمارات بمجال إزالة الكربون وخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع جهود الإمارات في مواجهة تحديات التغير المناخي.

وقال رؤساء شركات ومشاركون بمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ((أديبك 2023)): ((إن المعرض يوفر منصة مثالية وفرصة لاستعراض جهود الشركات الإماراتية في نشر حلول الاستدامة، ومبادرات خفض الانبعاثات)).

بيئة حيوية وأكد أحمد خشّان، رئيس منطقة دول الخليج لدى ((شنايدر إلكتريك)) أن دولة الإمارات تدعم القطاع الخاص، وتوفر بيئة أعمال حيوية متكاملة متطورة ومرنة، وتشجع الشراكات، وتقدم تسهيلات متميزة غير مسبوقة لتعزيز أداء الشركات من مختلف الفئات، وترتقي بتنافسيتها وأدائها، وتفتح الآفاق أمام نموها وتوسعها واستدامة عملياتها، وأوضح أن معرض أديبك فرصة للشركات الوطنية للكشف عن رؤيتها واستعراض مشروعاتها.

وقال خشان: ((إشراك القطاع الخاص وشركاته في مسارات التنمية ركائز محورية في رؤية ((نحن الإمارات 2031)) واستراتيجية ((اصنع في الإمارات)) ومئوية الإمارات 2071، وهذه الشراكة مع القطاع الخاص في الإمارات متواصلة في عام الاستدامة، عبر تشجيع الشركات على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بعد أن سجلت حتى الآن إطلاق 11 مشروعاً للطاقة صديقة للبيئة بقيمة 159 مليار درهم)).

وأكد داميان بيوي، رئيس فرع الاستدامة والطاقة الجديدة في أمازون ويب سيرفيسز: ((إن معرض أديبك 2023 فرصة للشركات والمستثمرين لاستعراض ابتكاراتهم، حيث عرضت ((AWS)) رؤيتها حول استخدام التكنولوجيا المبنية على السحابة في الشركات والمؤسسات لدفع الابتكار بشكل أسرع لعمليات أكثر كفاءة وسعياً نحو خفض انبعاثات الكربون)). وقال: ((نؤمن بأن قطاع الطاقة يحتاج إلى التقنيات المبتكرة لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها. سنواصل تقديم الخدمات السحابية لهذه الشركات، مع التركيز على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين الصحة والسلامة وتسريع جهود تطوير مصادر الطاقة المتجددة)).

أعمال مُستدامة

وأكد بيل فاس، نائب رئيس فرع الهندسة في ((أمازون ويب سيرفيسز)) أن الشركة قامت بنشر البيانات، التي تسلط الضوء على الأثر الاقتصادي للمنطقة الجديدة، حيث تقدر AWS أن المنطقة الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) ستدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً في الباعة الخارجيين، من خلال الاستثمار بقيمة 20.1 مليار درهم مع تأثير اقتصادي متوقع على الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بقيمة 41 مليار درهم خلال الـ 15 عاماً المقبلة، ويشمل هذا الاستثمار جميع المصروفات النقدية المُرجعة مباشرة للمشروع، مثل واردات المعدات والبرامج المتخصصة والحصرية، والإنفاق داخل الدولة على البناء والعمليات.

وأضاف: إن ((أمازون ويب سيرفيسز)) تلتزم بإنشاء أعمال مُستدامة لعملائنا، مشيراً إلى مشاركة الشركة في تأسيس تعهد المناخ، وهو التزام بخفض انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر في أعمالنا بحلول العام 2040)).