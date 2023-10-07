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«إمباكت إلكترونيكس» تطلق أحدث تقنياتها الرقمية في دبي

10/7/2023 7:22:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت شركة إمباكت إلكترونيكس، الشركة الممثلة لمجموعة إنسبر في دولة الإمارات والمتخصصة في حلول شاشات LED، فعالية إطلاق في قاعة سيردال في منتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي. حيث استعرضت إمباكت إلكترونيكس محفظتها الغنية من شاشات LED المتطورة.

وقالت سوجاثا ديك، المؤسس المشارك في إمباكت إلكترونيكس: ((نجتمع اليوم لنرسم ملامح جديدة لمستقبل التجارب المرئية)). وتعرّف الحاضرون من قطاعات متنوعة، مثل قطاعات تنظيم الفعاليات والتعليم والعقارات، إلى الحلول المستقبلية القائمة على تكنولوجيا السرد المرئي للقصص)).

وتوازياً مع التغيرات الكبيرة التي تحدثها التقنيات الرقمية في قطاع العقارات، أكدت شركة إمباكت إلكترونيكس قدرة شاشاتها على تقديم أفضل التجارب في القطاع، لتتيح للشركات العقارية ((مشاركة رسائل تبقى طويلاً في ذاكرة الجمهور)).

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