«إمباكت إلكترونيكس» تطلق أحدث تقنياتها الرقمية في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظمت شركة إمباكت إلكترونيكس، الشركة الممثلة لمجموعة إنسبر في دولة الإمارات والمتخصصة في حلول شاشات LED، فعالية إطلاق في قاعة سيردال في منتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي. حيث استعرضت إمباكت إلكترونيكس محفظتها الغنية من شاشات LED المتطورة.
وقالت سوجاثا ديك، المؤسس المشارك في إمباكت إلكترونيكس: ((نجتمع اليوم لنرسم ملامح جديدة لمستقبل التجارب المرئية)). وتعرّف الحاضرون من قطاعات متنوعة، مثل قطاعات تنظيم الفعاليات والتعليم والعقارات، إلى الحلول المستقبلية القائمة على تكنولوجيا السرد المرئي للقصص)).
وتوازياً مع التغيرات الكبيرة التي تحدثها التقنيات الرقمية في قطاع العقارات، أكدت شركة إمباكت إلكترونيكس قدرة شاشاتها على تقديم أفضل التجارب في القطاع، لتتيح للشركات العقارية ((مشاركة رسائل تبقى طويلاً في ذاكرة الجمهور)).
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