الشركات العالمية تستعرض أحدث تقنياتها في «جيتكس جلوبال»

يعود ((جيتكس جلوبال 2023)) إلى مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبرالجاري، ويتوقع للنسخة المرتقبة الثالثة والأربعين من الحدث العالمي أن ترتفع فيها المشاركات عن العام الماضي، حيث شارك في الدورة السابقة 5000 شركة عارضة على امتداد 26 قاعة عرض بمساحة إجمالية بلغت مليوني قدم مربع.

ويشكل الحدث فرصة ذهبية لتواصل الشركات مع عملائها وشركائها وقادة القطاع والخبراء من منطقة الشرق الأوسط والعالم، وذلك لاستكشاف سبل تعزيز الإنتاجية الرقمية، ودفع الاقتصاد الرقمي، وبناء منظومة رقمية أقوى.

ويعكس هذا الحدث السنوي الذي يستمر لخمسة أيام، بحجمه الاستثنائي وتوسعه المستمر، حركة التحول الرقمي الطموحة في دولة الإمارات والمنطقة، على غرار المبادرات الحكومية مثل البرنامج الوطني الإماراتي للمبرمجين، واستراتيجية دبي للميتافيرس، ومبادرة ((الجيل التالي)) التي ترتقي بدولة الإمارات إلى صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي.

ويرتبط جيتكس جلوبال بالعديد من مذكرات التفاهم والشركات المؤسسية المهمة بين القطاع العام والشركات الخاصة، حيث شكل منصة لإبرام شراكات أعمال راسخة على مدار العقود الأربعة الماضية.

((هواوي)) راعٍ ذهبي

وأعلنت هواوي مشاركتها كراعٍ ذهبي في ((جيتكس جلوبال 2023)) لتجسد من خلاله التزامها بدعم جهود قطاعات الأعمال في المنطقة لتحقيق أقصى استفادة من فرص الرقمنة المتطورة المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية والشبكات المتقدمة وتقنيات الطاقة الرقمية.

وتستعرض هواوي خلال المعرض سبل دمج الذكاء الاصطناعي ضمن أسس عمليات القطاعات لخدمة مجموعة متنوعة من السيناريوهات الصناعية تسهم في رفع مستوى الابتكار وتسريع مراحل نمو الأعمال وجودة الخدمات بوتيرة غير مسبوقة. وستعرض الشركة أيضاً استراتيجية ومنتجات وحلول فرع أعمالها للطاقة الرقمية التي تسعى من خلاله لمساعدة عملائها على الوفاء بمتطلبات استخدام الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة وتخفيض البصمة الكربونية عن طريق إرساء مستقبل أكثر استدامة لكامل منظومة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف ارتباطاته مع القطاعات الأخرى.

وقال ستيفن يي، الرئيس الإقليمي لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: ((يشهد عالمنا بداية فصل جديد من التحول الذكي. ونقف اليوم على أعتاب عالم ذكي جديد يزخر بالفرص، يتخلله الكثير من التحديات. ونسعى من خلال مشاركتنا في معرض ((جيتكس جلوبال)) لاستكشاف مزيد من فرص التعاون مع شركائنا وعملائنا الإقليميين لرفع مستوى استفادة القطاعات من الفرص الاستراتيجية الجديدة للتقنيات الرقمية ممثلة بالذكاء الاصطناعي، والسحابة، والشبكات المتقدمة والطاقة الرقمية التي يجب أن تحظى جميها بدعم رفيع المستوى من قدرات وحلول الأمن السيبراني. ولن تقتصر مشاركتنا على استعراض ابتكاراتنا وتقنياتنا المتطورة فحسب، بل سنسعى لبناء مزيد من جسور التعاون لبناء النظام الإيكولوجي المطلوب في المنطقة خدمة لمسارات التطور الاجتماعي والاقتصادي فيها بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة)).

سيتمكن زوار ((جيتكس جلوبال)) من التعرف على أحدث ابتكارات تقنية المعلومات والاتصالات الذكية من هواوي من خلال جناح الشركة في المعرض. وسيلقي خبراء هواوي كلمات رئيسية ويشاركون في جلسات حوارية ستتناول موضوعات مهمة في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والاتصال الذكي، وتحقيق خريطة طريق الاستدامة من خلال مبادئ جديدة مثل ((مقرات العمل صفرية الانبعاثات)) التي ستكشف هواوي النقاب عنها خلال المعرض.

وتستعرض ((أوراكل Oracle)) أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي التي تستهدف مساعدة نجاح الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة لعام 2031، وتقدم ((أوراكل)) مجموعة شاملة من حلول الذكاء الاصطناعي بما في ذلك تطبيقات الحوسبة السحابية من الجيل الثاني على بنية تحتية سحابية للذكاء الاصطناعي الأفضل في فئتها وابتكارات الذكاء الاصطناعي المبتكرة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 في الإمارات العربية المتحدة – وهي خطة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 335 مليار درهم.

وقال نيك ريدشو، نائب الرئيس الأول - سحابة التكنولوجيا، الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير الإقليمي بدولة الإمارات في ((أوراكل Oracle)): ((كان جيتكس دائماً فرصة لنا للاستجابة للأولويات الاقتصادية لدولة الإمارات، ونوضح هذا العام كيف يمكن لأحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي نقدمها أن تساعد في مواجهة التحديات التجارية الأكثر تعقيداً في مختلف الصناعات، للمساعدة في تعزيز النمو)).

وتوضح ((أوراكل)) خلال فعالياتها في المعرض أيضاً سبب اختيار &e، وإنجازات، وبتروفاك، وعبد الواحد الرستماني، وبريد الإمارات، وجمارك أبوظبي، وميناء الفجيرة، وشركة الجرافات البحرية الوطنية، وميرال، ودولسكو، والعديد من مؤسسات القطاع العام والخاص في الإمارات حلول الحوسبة السحابية من ((أوراكل)) لقيادة التحويلات والأعمال الرئيسة.

((إريكسون)) تتخيل الممكن

كما أعلنت شركة ((إريكسون)) العالمية عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، وتأتي مشاركة إريكسون في نسخة هذا العام من المعرض الرائد في مجال التكنولوجيا تحت شعار ((تخيل الممكن)).

وستقوم إريكسون خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023 باستعراض قوة الاتصال غير المحدود وأهمية الشبكات عالية الأداء في المساعدة في تحقيق مستقبل رقمي صافي الصفر وتمكين تجارب جديدة للمستهلكين والشركات.

ويمكن لزوار المعرض أن يحظوا بفرصة التفاعل مع خبراء متخصصين في جناح إريكسون، والتعرف على العروض التوضيحية الخاصة بالتقنيات المتطورة التي تتيحها شبكة الجيل الخامس، مثل الواقع الممتد.

هذا وتشير تقديرات نسخة شهر يونيو 2023 من تقرير التنقل الذي تصدره شركة إريكسون، أن الاشتراكات في شبكات الجيل الخامس في دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو إلى 70 مليوناً بحلول عام 2028، أي ما يمثل 86% من إجمالي قاعدة المشتركين في نهاية تلك الفترة. وتحتل دول مجلس التعاون الخليجي الصدارة في عمليات نشر وعروض خدمات شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم، مثل النطاق العريض المتنقل المحسن (eMBB) والوصول اللاسلكي الثابت (FWA).

وتسعى إريكسون عبر تطوير التكنولوجيا والتعاون وإطلاق محادثات مثمرة مع المتخصصين في الصناعة، إلى تعزيز المستقبل الرقمي في المنطقة، وتشجيع الأجيال القادمة من القادة للانضمام إلى الثورة التكنولوجية في المنطقة.

((كلاوديرا)) تعزز الابتكار

وأعلنت كلاوديرا، الشركة المتخصصة في البيانات ومنصات الذكاء الاصطناعي التي يثق بها العديد من الشركاء حول العالم، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر جيتكس 2023 بالتعاون مع شريكتها، دبي الرقمية، وهي هيئة حكومية تكرس كل مجهوداتها لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي. وتشارك كلاوديرا هذا العام في معرض ومؤتمر جيتكس في دبي للعام الثالث على التوالي لتركز على الذكاء الاصطناعي والاستدامة، مع تسليط الضوء على التزامها بدعم الابتكار والتعاون مع مختلف الهيئات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال كريم عازار نائب الرئيس الإقليمي في شركة كلاوديرا، ((يقدم جيتكس فرصة رائعة لكلاوديرا لتسليط الضوء على اهتمام الشركة والتزامها الشديد بالابتكار، حيث تقدم لنا مثل هذه المعارض الفرصة للتفاعل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع وعرض الإمكانيات التي تقدمها كلاوديرا، وتعزز أيضاً من علاقاتنا مع شركائنا وعملائنا، فضلاً عن تعزيز الابتكار في المجال التكنولوجي في معرض ومؤتمر جيتكس 2023)).

وتستعد شركة ((أتش بيHP)) للمشاركة في ((جيتكس جلوبال))، وخلال الفعالية، ستعرض مجموعة المنتجات المتوافقة مع مستقبل العمل، والتي تضم حلولاً وخدمات مصممة بعناية لإحداث تحول جذري في تجربة العمل متنوع الأماكن، وتعزيز المساواة في بيئة العمل عبر أنماط الاستخدام والإعدادات والمواقع المتنوعة. واستعداداً لبدء عصر جديد من بيئة العمل متنوع الأماكن، تقدم مجموعة منتجات ((أتش بي)) المتطورة أدوات تعاون وإنتاجية قوية تركز على الأمان؛ بدءاً من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومحطات العمل والأجهزة الطرفية التجارية وحتى حلول وخدمات الطباعة المستدامة، لتوفر بذلك تجارب عمل استثنائية تتجاوز التوقعات. وستتاح أمام عملاء ((أتش بي)) وشركائها فرصة مباشرة لاستكشاف مجموعتها الشاملة من الحلول والخدمات المستقبلية، والمصممة خصيصاً لتعزيز التكيف في بيئة العمل متنوع الأماكن.

وقال بيتر أوغانيسيان، المدير العام لشركة ((أتش بي)) الشرق الأوسط: ((تسعدنا المشاركة في نسخة هذا العام من معرض ((جيتكس جلوبال))؛ حيث نتطلع إلى تقديم مجموعة المنتجات المتوافقة مع مستقبل العمل للأطراف المعنية والعملاء الرئيسيين والشركاء، والتي سنؤكد لهم من خلالها مساهمة ((أتش بي)) المتواصلة في تعزيز مستقبل العمل. ومع الاعتماد الفعلي لبيئة العمل متنوع الأماكن في المنطقة، فنحن ملتزمون في ((أتش بي)) بالحفاظ على استمرارية الاتصال والإنتاجية والأمان لدى المستخدمين العاملين ضمن بيئة العمل الجديدة)).

((ليكسار)) تطرح حلول الذاكرة

وتستعرض شركة ليكسار، العلامة التجارية العالمية في مجال حلول الذاكرة والتخزين، ((مستقبل حلول الذاكرة والتخزين)) في معرض جيتكس جلوبال.

وقال فيصل عبيدة، المدير العام للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية: ((يمثل جيتكس جلوبال فرصة لشركتنا لتسليط الضوء على التزامنا العميق تجاه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا)).

وأضاف: ((نعمل بكل جهد لتوسيع وجودنا ولوصولنا إلى السوق في المنطقة من خلال نظامنا البيئي عبر شركائنا، ومشاركتنا في هذا الحدث لا تمنحنا فقط فرصة لتعزيز علاقاتنا الحالية وبناء علاقات جديدة، بل تتيح لنا عرض أحدث تقنيات الذاكرة والتخزين التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية لعملائنا مع تمكينهم أيضاً من تخزين بياناتهم والوصول إليها بشكل آمن)).

كما نوه عبيدة بأن الاختراق المتزايد للتقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وانتشار الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والانخفاض المطرد في أسعار أجهزة التخزين الاستهلاكية، مثل محركات الأقراص الصلبة وSSD، هي بعض العوامل التي تدفع سوق تخزين البيانات إلى الأمام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

((سولار ويندز))

وأعلنت شركة ((سولار ويندز SolarWinds)) العالمية في مجال توفير برمجيات بسيطة وقوية وآمنة للرصد وإدارة تكنولوجيا المعلومات، عن مشاركتها في المعرض جنباً إلى جنب مع شركائها في التوزيع ذي القيمة المضافة في المنطقة –CyberKnight وSpire Solutions– لعرض منتجاتها الحائزة على جوائز في قابلية المراقبة الكاملة، ومحفظة إدارة قواعد البيانات الشاملة، وحلول إدارة الخدمات.

وقال عبد الرحمن طارق، مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط: ((اليوم، يعد التحول الرقمي والتكنولوجيا المبتكرة المحركين الرئيسيين لجميع الصناعات والاقتصادات، وهذا هو السبب في أن جيتكس مفيد للغاية لأعمالنا)).

وأضاف طارق ((يعد المعرض التجاري منصة مثالية لإخبار المشهد التكنولوجي بالابتكارات التي ندعمها بالذكاء الاصطناعي والتي نقدمها لتسريع الاقتصاد الرقمي، وتعكس مشاركتنا في هذا الحدث التزامنا بسوق الإمارات العربية المتحدة وهي فرصة رائعة لإظهار كيف يمكن لشركة ((سولار ويندز)) وشركائنا في التوزيع ذوي القيمة المضافة في المنطقة مساعدة المؤسسات على تسريع رحلتها الرقمية ودفع التحسينات في حلول السحابة الهجينة والقابلية للملاحظة)).

كما أعلنت ((سينتينل وان SentinelOne))، المتخصصة عالمياً في مجال المنصات الذاتية للأمن السيبراني، عن مشاركتها في الحدث العالمي. وخلال الفعالية التقنية المرموقة، تسلط سينتينل وان الضوء على حلولها الريادية وتبرز مدى فعاليتها في مواجهة العدد المتزايد من الهجمات في البيئات السحابية التي تتعرض لها المؤسسات حول العالم.

وقالت مريم الوزاني، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى سينتينل وان: ((يعد جيتكس أكبر فعالية تقنية شاملة في العالم، ويوفر لنا منصة لا مثيل لها لاستعراض حلولنا للأمن السيبراني أمام جمهور متنوع ومؤثر، ويصلنا بالعملاء والشركاء المحتملين وبخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم لتمكيننا من توسعة شبكتنا وتواجد علامتنا التجارية. ستسهم مشاركتنا في ترسيخ دورنا المهم في إعادة تعريف الأمن السيبراني وحماية الأعمال من التهديدات الناشئة، ونتطلع إلى مشاركة المرئيات وأفضل الممارسات لمساعدة المؤسسات الرائدة في تجنب التهديدات وتخفيض المخاطر والحفاظ على سلامة النظام والبيانات)).