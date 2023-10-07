«صونز» تكشف النقاب عن مكبر الصوت «موف 2»

طرحت شركة ((صونز)) Sonos الأمريكية في الإمارات جهاز ((موف 2Move))، وهو الجيل الثاني من مكبر الصوت ((موف)) الأكثر مبيعاً لديها، والذي يوفر صوت استيريو واسع النطاق، ويضم بطارية فعالة تدوم حتى 24 ساعة، ويتمتع بتصميم فائق المتانة ومقاوم للماء ومثالي للحفلات. كما يعتبر جهاز ((موف 2)) الذي يجمع ما بين الابتكارات الصوتية الثورية والتحسينات التصميمية المستدامة، المنتج المحمول الأكثر استدامة حتى الآن لشركة Sonos والجهاز الأول الذي يوفر صوت استيريو في الهواء الطلق، بدءاً من حفلات العشاء في المساحات الخارجية وأمسيات التخييم تحت ضوء النجوم وصولاً إلى التجمعات في مواقف السيارات والحفلات بجانب أحواض السباحة.

وفي خطوة ثورية، أسدلت شركة ((صونز)) الستار عن جهاز ((موف 2)) بلون زيتوني يخلب الألباب، لتستمر مع الوقت بالكشف عن ألوان جديدة. والجدير ذكره أن هذا الإصدار الحصري باللون الزيتوني سيباع حصراً في متجر ((صونز)) في مول الإمارات.

وفي هذا السياق، علق باتريك سبينس، الرئيس التنفيذي لشركة Sonos، قائلاً: ((ما زال جهاز Move مكبر الصوت الأكثر مبيعاً في فئته منذ إطلاقه في العام 2019، إذ يتسم بتصميم فريد ومتعدد الاستخدامات وينتج صوتاً قوياً. فنحن ندأب على ابتكار تجارب صوتية استثنائية تحث عملاءنا على توطيد علاقاتهم مع الآخرين حيثما حلوا. ولا شك في أن جهاز Move 2 يعكس التزامنا الراسخ بتقديم تجربة استماع مناشدة للحواس من خلال دمج تقنية صوت الاستيريو في جهازنا المحمول الأكثر شعبية والذي يحاكي مكبرات الصوت من مجموعة Era من حيث التصميم الثوري والأنظمة الصوتية من الجيل التالي)).