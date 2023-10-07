السيارات الكهربائية الصينية تهدد بخروج الأوروبية من السباق

لا يتجاوز سعر السيارة الكهربائية الاقتصادية الأكثر مبيعاً في الصين نحو 5000 دولار، وبفضل انخفاض الأسعار إلى هذا المستوى المعقول، فقد تضاعفت تقريباً مبيعات سيارات الركوب الكهربائية في الصين العام الماضي إلى الضعف، وتم بيع 5.9 ملايين سيارة، ما يزيد أكثر من مرتين عن إجمالي المبيعات في أوروبا والولايات المتحدة.

لكن في الوقت ذاته، تعاني الصناعة من فائض للطاقة الإنتاجية ناجم عن الزيادة المفرطة في الاستثمار في هذا القطاع خلال العقد الماضي. وتجعل التوترات الجيوسياسية والسياسات الحكومية المتولدة عنها دخول السوق الأمريكية أمراً معقداً، كما أن ذلك يضغط على مصنعي السيارات الأوروبيين لتعجيل جهودهم للحاق بالسباق.

لقد تم بيع نحو نصف السيارات المصدرة من الصين بأسواق أوروبا، وشهد الرقم قفزة بنسبة 60 % خلال العام الماضي، ونحو ثلثي هذه السيارات كانت سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات.

لكن صادرات السيارات الكهربائية الصينية تنمو بوتيرة أسرع بكثير مما توقعه المحللون في السابق. أما في جنوب شرق آسيا، وهو سوق رئيسي آخر، فإن شركات صناعة السيارات الصينية تهيمن على الوضع، حيث تمثل علاماتها التجارية ثلاثة أرباع جميع السيارات الكهربائية المباعة، وهذا يجعل من أوروبا سوقاً أكثر أهمية في خطط الصين للنمو. وتاريخياً، صدرت أوروبا سيارات إلى الصين أكثر بكثير مما استوردته، لكن التحول إلى السيارات الكهربائية جلب معه تغييراً في أنماط الشراء. وتغيرت تفضيلات المستهلكين إلى العلامات التجارية المحلية، لتشكل نحو 80 % من السيارات الكهربائية المسجلة حديثاً في الصين.

ولدى أوروبا مخاوف مفهومة بشأن المنافسة مع مصنعي السيارات الكهربائية الصينيين. وتعتبر صناعة السيارات المحلية في أوروبا ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وقد يفضي التحقيق الذي تجريه المفوضية الأوروبية حول دعم الصين للسيارات الكهربائية إلى زيادة رسوم الاستيراد على هذه السيارات، وسوف تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تقليل الميزة التنافسية للسيارات الكهربائية الصينية في أوروبا على المدى القصير، وستسهم في كبح التوسع في أكبر سوق للسيارات خارج الصين والولايات المتحدة.

لكن على المدى الطويل، فإنه من غير المؤكد أن تعرقل التعرفات الجمركية المحتملة المصانع الصينية، بل في الواقع قد تصبح سياراتهم الكهربائية أرخص؛ وذلك بفضل الطاقة الإنتاجية الفائضة، حيث يبلغ عدد الشركات المصنعة نحو 200 شركة، والتي توفر إنتاجاً من السيارات يفوق بكثير احتياجات السوق المحلية.

ومن المتوقع أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية 15 مليون سيارة، وهو ما يعادل ضعف الطلب المحلي المتوقع، بل إن الأمر أسوأ حالاً بالنسبة لفائض تصنيع البطاريات. وبحلول 2025، من المتوقع أن يتجاوز إنتاج نحو 50 شركة صينية 4 أضعاف الطلب.

إضافة إلى أن الرنمينبي (العملة الصينية)، الذي وصل إلى أضعف مستوى له منذ 16 عاماً، يمنح شركات السيارات الكهربائية ميزة عند تحويل المستحقات بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية. كذلك، فقد انخفضت بقوة الأسعار المحلية للمواد الخام، بما في ذلك كربونات الليثيوم المستخدمة في البطاريات هذا العام؛ ما أدى إلى خفض تكاليف البطارية، وهي أغلى مكون في السيارة الكهربائية.

وفي الوقت ذاته، يتسارع الاستثمار المحلي في بطاريات أيون الصوديوم للمركبات الكهربائية الصغيرة، وهذه البطاريات تفتقر إلى كثافة الطاقة التي تتمتع بها نظيراتها من الليثيوم، لكن من المتوقع أن تبلغ تكلفتها نحو نصف متوسط تكلفة خلايا أيون الليثيوم. كل ذلك يتيح المجال للمزيد من تخفيض الأسعار، مع تخفيف القلق بشأن تحقيق هامش ربح مُرضٍ.

إن البدء بإنتاج سيارات صغيرة ورخيصة للاستحواذ على شريحة ضخمة من السوق هو استراتيجية أثبتت فعالياتها بالفعل في الماضي. ويمكن في هذا السياق العودة لما حدث في سبعينيات القرن الماضي حين شرع مصنعو السيارات اليابانية في البداية في اكتساب أرضية لهم في الأسواق الأمريكية. ولعدم قدرتها على المنافسة مع شركات السيارات الأوروبية على صعيد التصميم والهندسة، فقد ركزت المركبات اليابانية على عنصر القيمة. ولانخفاض أسعارها بدرجة كبيرة، لم تفلح التعرفات الجمركية في إبطاء استحواذ هذه السيارات على سوقية لها في العقود التالية. وعلى سبيل المثال فإن تويوتا تعد الآن صاحبة ثاني أكبر حصة سوقية في الولايات المتحدة، ولا تسبقها سوى شركة جنرال موتورز.

وقد تفتقر السيارات الكهربائية الصينية إلى الفخامة، إلا أن متوسط سعر هذه السيارات قد انخفض إلى النصف تقريباً في الصين على مدى السنوات الثماني الماضية. في المقابل، فقد ارتفعت الأسعار في أوروبا. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى الوصول إلى ما لا يقل عن 30 مليون سيارة كهربائية على الطرق بحلول عام 2030، أي نحو 10أضعاف الرقم المسجل العام الماضي والبالغ نحو 3 ملايين سيارة؛ الأمر الذي سيسرع بقوة نمو قطاع السيارات الكهربائية في سوق المنطقة بأكملها؛ وبالتالي يجب أن ينصب تركيز شركات صناعة السيارات الكهربائية الأوروبية حالياً على السعي إلى خفض تكاليف الإنتاج باستخدام تقنيات مجربة، حتى لو عنى ذلك تقديم نماذج مبكرة تفتقر إلى ذوق التصميم والطابع المميز لنظيراتها التي تعمل بالبنزين.

إن الابتكار أمر مهم، والتعرفات الجمركية يمكن أن تسهم في كسب الوقت، لكنّ مصنعي السيارات الكهربائية الأوروبيين سيكونون بالتأكيد بحاجة لتعزيز قدراتهم التنافسية في ما يتعلق بالتكلفة.