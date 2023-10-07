الأسواق تتحدى سياسات جانيت يلين برفع عوائد السندات إلى مستويات تهدد بخلق أزمة ديون

حصلت على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ييل بعد ستة أعوام من حصول جانيت يلين على الدرجة ذاتها في عام 1971. وكلانا درس له البروفيسور جيمس توبين الحائز جائزة نوبل، ومع ذلك فهي ليبرالية وأنا محافظ عندما يتعلق الأمر بصنع السياسات.

وقد صغت مسمى ((حراس السندات)) قبل أربعة عقود من الزمن. والآن، باعتبارها وزيرة خزانة الولايات المتحدة، عليها أن تشعر بقلق بالغ من أن يقلب هؤلاء الحراس خطط رئيسها جو بايدن، والتي هي أيّدتها وروّجت لها بكل حماس، رأساً على عقب. وكنت كتبت للمرة الأولى عن حراس السندات في 27 يوليو 1983 قائلاً: ((إذا لم تقم السلطات المالية والنقدية بتنظيم الاقتصاد، فإن مستثمري السندات سيفعلون هم ذلك، وسيتولى حراس أسواق الائتمان إدارة الاقتصاد)).

وتسير السياسة النقدية في الوقت الحالي على النهج الصحيح، مع تركيز الاحتياطي الفيدرالي على مكافحة التضخم الذي ارتفع في عامي 2021 و2022 بعد أن أقدمت وزارة الخزانة برئاسة يلين في أوائل عام 2021 على جولة ثالثة من شيكات إعانات الوباء لملايين الأمريكيين. وقد أدى ذلك إلى شراهة استهلاكية، كانت محتدمة بالفعل منذ الجولتين الأوليين للشيكات إبّان إدارة ترامب خلال عام 2020. وقد تسببت هذه الشراهة الاستهلاكية في ارتفاع الأسعار، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي لتغيير المسار في أوائل عام 2022، وقام بتشديد السياسة النقدية بقوة لمحاربة التضخم.

وفي العام نفسه، نجحت إدارة بايدن في سن قانون برامج الإنفاق المالي التي أدت إلى انخفاض توقعات الميزانية الفيدرالية بشكل كبير على مدى السنوات العشر المقبلة، ومع ذلك تقلص العجز لفترة وجيزة خلال عام 2022 وأوائل عام 2023؛ لأن متحصلات الضريبة على الدخل للأفراد عززتها الضرائب على مكاسب رأس المال بعدما باع الكثير من المستثمرين أسهمهم في ظل انخفاض الأسواق العام الماضي. أما هذا العام، فقد تسبب التضخم في تسارع ارتفاع إنفاق الحكومة على الضمان الاجتماعي، حيث ترتبط المساعدات الاجتماعية بالتضخم. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن زيادات أسعار الفائدة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي استجابة للتضخم تسببت في ارتفاع كبير بإنفاق وزارة الخزانة على صافي الفائدة.

وفي الوقت نفسه، انخفضت عائدات الضرائب في أعقاب المكاسب المؤقتة التي تحققت في العام الماضي؛ وبالتالي تضخم العجز الفيدرالي ووصل إلى تريليوني دولار على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية حتى أغسطس. والآن أصبحت موجة الإنفاق الاستهلاكي الشره على الأبواب في ظل الآليات الاقتصادية التي تتبناها إدارة بايدن. ويمكنني الآن أن أدخل في جدال مع وزيرة الخزانة حول قانون خفض التضخم الذي أقرّته الإدارة دافعاً بأنه اسم على غير مسمى.

لكنني لا أجادل في أن العجز المتزايد سيتطلب من وزارة الخزانة إصدار المزيد من سندات الخزانة. وخلال الأسابيع الأخيرة، بات حراس السندات يتحدون سياسات يلين من خلال رفع عائدات السندات إلى مستويات تهدد بخلق أزمة ديون. وفي ظل هذا السيناريو، تؤدي العائدات المرتفعة إلى مزاحمة القطاع الخاص وخلق أزمة ائتمانية وركود. وبما أن السبب الجذري للمشكلة هو السياسة المالية المسرفة، فإن الحكومة ستكون مطالبة بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب لاسترضاء حراس السندات، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تفاقم الركود.

في البداية، خلال عامي 2022 و2023، سار حراس السندات على خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع إدراكهم لتخلفهم عن منحنى التضخم، سارع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى تجاوزه من خلال رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بقوة، وذلك بمقدار 5.25 نقاط مئوية منذ شهر مارس من العام الماضي، كما ارتفعت عوائد السندات جنباً إلى جنب مع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى صيف عام 2022، عندما انقلب منحنى العائد وارتفع عائد السندات بسرعة أقل من سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. في الماضي، كان المنحنى المقلوب للعائد يشير إلى أن المستثمرين في السندات توقعوا أنه إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، فإن ثمة انهياراً سوف يصيب النظام المالي، مؤدياً إلى حدوث أزمة ائتمانية وركود واسع النطاق.

لقد بدأ هذا السيناريو في الظهور منذ مارس من هذا العام عندما حدثت أزمة مصرفية، وسارع الاحتياطي الفيدرالي إلى احتوائها، موفراً تسهيلات سيولة طارئة للبنوك. وقد انخفض عائد السندات إلى 3.3 % خلال الأزمة، ثم ارتفع إلى نحو 4 % خلال الصيف، مع انحسار المخاوف من حدوث الأزمة المالية والركود؛ ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، لكن منحنى العائد بدأ في التحول في يونيو مع ارتفاع عائد السندات بسرعة أكبر من سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ليظهر حراس السندات انزعاجاً واهتماماً متزايدين تجاه السياسة المالية المسرفة.

ثم ارتفع عائد السندات رأسياً في الأسابيع الأخيرة، وقفز إلى 4.80 % يوم الثلاثاء. وإذا ما استمر في الارتفاع بنسبة تصل إلى 5 % أو أعلى، فيتعين حينها على يلين أن تجتمع مع الرئيس بايدن لتوضح له أن حراس السندات على وشك إثارة أزمة يمكن أن تعرقل فرصه في الفوز بولاية أخرى.

لقد بلغ نشاط حراس السندات ذروته في عهد كلينتون، في الفترة من عام 1993 وحتى أوائل عام 2001، وكان استرضاؤهم آنذاك على رأس وفي قلب الأجندة السياسية للإدارة، وقد عادوا الآن إلى الظهور من جديد.

رئيس وكبير خبراء استراتيجيات الاستثمار في شركة يارديني للأبحاث