ضربة قوية لصناعة جبن «الفيتا» في اليونان بسبب تداعيات الإعصار «دانيال»

تعاني اليونان من تداعيات التأثيرات المدمرة للإعصار ((دانيال)) على واحدة من أكثر صادراتها شهرة، جبن ((الفيتا)) إذ تتم صناعة نحو 40 % من الجبن الطري في البلاد من حليب الأغنام والماعز الذي يتم إنتاجه في منطقة ((ثيساليا)) الوسطى، وهي المنطقة التي دمرتها الفيضانات التي اجتاحت العديد من دول البحر الأبيض المتوسط أخيراً.

لقد فقد المزارعون اليونانيون ما يقدر بنحو 80 ألف رأس من الماعز والأغنام في الكارثة، كما أنه بات من الصعب الحفاظ على الحيوانات الباقية على قيد الحياة وسط ارتفاع منسوب المياه وندرة الأعلاف. وفيما يعاني المزارعون من الدمار الذي طال سبل عيشهم، تؤثر التداعيات على الصناعة في المنطقة.

وقال كريستوس أبوستولوبولوس، رئيس اتحاد صناعات الألبان اليونانية: ((تتمثل الضربة الأكبر في كون العديد من مربي الماشية في المنطقة يقولون إنهم لا يريدون العودة إلى ممارسة مهنتهم بعد الفيضان)).

ويتوقع المزارعون خسائر بملايين اليورو جراء الإعصار ((دانيال))، وهو الأسوأ التي يضرب البلاد منذ ما يقرب من قرن فقد سقط أكثر من 700 طن من الأمطار لكل فدان خلال 12 ساعة فقط في 7 سبتمبر، وهو ما يقرب من ضعف الكمية التي تهطل عادة على أثينا في عام كامل. وشهدت اليونان وفاة 16 شخصاً بسبب الفيضانات وغمرت المياه نحو ربع الأراضي المستخدمة للزراعة والإنتاج الصناعي في ((ثيساليا)) - وربما لن تكون الأرض خصبة للزراعة لسنوات طويلة مقبلة. كما تدمرت مئات المباني، إلى جانب العديد من الجسور وأجزاء من شبكات السكك الحديدية والطرق في البلاد.

ويحذر المحللون من التأثير طويل الأمد للإعصار على الاقتصاد. وقال يانيس كاراسترجيوس، المستشار الزراعي في المنطقة ((الجميع يتحدثون عن كلفة الفيضانات. في غضون أشهر قليلة، ستكون هناك ردود فعل متسلسلة تؤدي إلى انهيار الشركات الصغيرة بشكل خاص)).

وأضاف إنه بخلاف الماشية التي نفقت، لن يكن من الممكن إصلاح العديد من المخازن والمستودعات، حيث فقد المزارعون أطناناً من العلف.

وأضاف : ((تم تدمير سنوات من العمل الشاق في يومين. وليس من السهل إعادة إنشاء المخازن والمستودعات وتكوين قطعان من الصفر)). وتنتج اليونان نحو 140 ألف طن سنوياً من جبن الفيتا، وتصدر نحو 65 % من الإنتاج.

وحسبما يتوقع كريستوس أبوستولوبولوس: ((سيواجه المنتجون معضلة كبيرة قريباً، حيث سيكون إنتاجهم من الحليب أقل كثيراً)). وقال إن هؤلاء المنتجين سوف يركزون على أسواق التصدير، قائلاً ((سيتعين عليهم اختيار المكان الذي يرسلون إليه منتجاتهم. وسيعني ذلك أن العجز سيكون أكثر وضوحاً في اليونان)). وتتخذ أكبر شركة لتصنيع جبن ((فيتا)) في اليونان وهي ((هيلينيك ديريز))، ((تريكالا)) في شمال غرب ((ثيساليا)) مقراً لها.

وكان على الشركة أن تتوقف عن الإنتاج لمدة أسبوعين بعد أن غمرت المياه والطين ماكينات الإنتاج، مع أضرار تقدر بنحو 25 مليون يورو. وقد أعيد افتتاح المصنع بعد ذلك. واعترف ستيليوس سارانتيس، المدير التجاري لشركة ((هيلينيك ديريز))، بأن الشركات الكبيرة مثل شركته ستضطر إلى تحمل جزء من الخسائر. وقال: ((في كل عام، نقوم بتوفير التمويل لمربي الحيوانات.. هذه المرة المبالغ التي سنقدمها ستكون أكبر.. ليس لدينا خيار آخر)).

وكانت أسعار جبن ((الفيتا)) قد ارتفعت بالفعل بنحو 40 % في العامين الماضيين بسبب التضخم، وهو ما أفضى إلى انخفاض الطلب المحلي 10 %. وبالنسبة لسارانتيس، فإن هذا الانخفاض سيكون كافياً لمقابلة النقص في الإنتاج. وقال ((سيكون هناك كمية أقل من الفيتا لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك أي نقص)). وقال صانع آخر لجبن ((الفيتا))، وهو نيكولاوس بيزيوس، من شركة ((بيزيوس لصناعة الألبان))، إن أسعار الجبن قد ترتفع أكثر إذا زادت تكاليف العلف. وقال: ((إنها معادلة صعبة تحتاج إلى حل، حيث غمرت المياه المحاصيل والمصانع والأعلاف)).

وبينما تتضح أكثر ملامح الصورة بالنسبة للتكلفة الإجمالية للأضرار الناجمة عن الإعصار، قالت المفوضية الأوروبية إن أثينا يمكنها أن تستفيد من تمويل طارئ يصل إلى 2.25 مليار يورو، وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الاقتصاد القوي للبلاد سيساعدها على ((تحمل تكاليف إعادة الإعمار)). وقد خصصت اليونان مبلغاً إضافياً للميزانية قدره 600 مليون يورو لتلبية احتياجات التمويل الفورية لمواجهة الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

وأضاف ميتسوتاكيس إنه ستتم مضاعفة حساب الاحتياطي الخاص بالكوارث الوطنية اعتباراً من العام المقبل إلى 600 مليون يورو، وسيتم تمويله من خلال زيادة ضريبة الإشغال على الفنادق الفاخرة.

لكن الوعد بالمساعدات لا يقدم سوى القليل من العزاء للشركات الزراعية التي أصبحت لا تثق بتعامل السلطات مع الكوارث الطبيعية. وكانت اليونان خصصت 200 مليون يورو لإعادة الإعمار الإقليمي والوقاية من الفيضانات في مناطق مثل ثيساليا عندما ضربتها عاصفة أقل قوة عام 2020.

وتساءل فاسيليس باتسياليس، وهو أحد كبار منتجي القمح والقطن في مدينة ((كارديتسا)) غرب ((ثيساليا)): لابد أن يتحمل أحد ما المسؤولية. خطأ من كانت هذه الكارثة؟ وماذا حدث للأموال التي تم تقديمها قبل بضع سنوات والتي كان من المفترض أن تحمينا من العواصف المستقبلية؟ ويتردد صدى هذا الشعور بالعجز في جميع أنحاء المنطقة. وقال فوتيس باتونيس، رئيس رابطة مربي الماشية في ((بالاماس))، القرية اليونانية الأكثر تضرراً من الإعصار((دانيال)): ((هذه هي المرة الثانية التي نكون مطالبين فيها بإعادة بناء قطعاننا)). ((في الفيضان السابق، غرقت مواشينا وغمرت المياه أراضينا، لكننا تمكنا من النجاة)). وبالإضافة إلى الماعز والأغنام المفقودة، يتعين على السكان المحليين الآن التعامل مع الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنازلهم علاوة على تدمير المعدات والآلات الزراعية.

وقال باتونيس: ((أخبرني العديد من زملائي أنهم لا يملكون الدافع للبدء من جديد.. هذه المرة قد تكون الكارثة غير قابلة للإصلاح)). وأضاف ((العديد من المنتجين المحليين على استعداد لترك قراهم والانتقال إلى المدن. كل هذا يتوقف على مقدار المساعدة التي ستقدمها الحكومة لهم)).