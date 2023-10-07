تثبيت تصنيف «الإمارات دبي الوطني»

تثبيت تصنيف «الإمارات دبي الوطني»
التاريخ
10/7/2023 7:22:10 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ثبتت ((كابيتال انتليجنس)) تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند ((+A))، وكذلك تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى القصير عند ((1A)). ومنحت المؤسسة ((الإمارات دبي الوطني)) نظرة مستقبلية مستقرة كما صنفت القدرة المالية الذاتية للبنك عند ((bbb))، وصنفت قوته المالية الجوهرية عند ((a-)).
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