148 مشروعاً بـ«سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب» في 8 أشهر

أكد يوسف محمد إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً متزايداً لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كمحور أساسي لتعزيز التنوع الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل ودفع عجلة التنمية المستدامة، واليوم تمضي المؤسسة قدماً لتؤكد ريادتها في هذا المجال عبر حزمة من الخدمات والتسهيلات المتكاملة والمعززة بباقة من الدورات التثقيفية وورش العمل والمعارض التي ترتقي بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجع الشباب الإماراتي على ريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المؤسسة أصبحت بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة نواة لريادة الأعمال الوطنية في الإمارة عبر إطلاق إمكانات المواطنين واحتضان مشاريعهم وبلورة أفكارهم إلى أعمال رائدة، وتوفير احتياجات رواد ورائدات الأعمال من الدعم الفني والإداري والتقني، وعليها قامت المؤسسة بمواصلة مسيرتها، بتنظيم الفعاليات المبتكرة كالدورات التدريبية وورش العمل والمعارض والملتقيات والحلقات النقاشية، بهدف تأهيل رواد الأعمال والارتقاء بإمكانياتهم ومهاراتهم في إدارة أعمالهم.

وأوضح إسماعيل، واصلت المؤسسة تسجيل بصمتها الواضحة والمتميزة في مسيرة الارتقاء بمشاريع الشباب ودعمها، حيث بلغ عدد المشاريع الجديدة المسجلة بالمؤسسة منذ بداية 2023 وحتى نهاية أغسطس الماضي 148 مشروعاً جديداً، وبلغ عدد المشاريع التي تم تجديدها 154 مشروعاً، كما بلغ عدد حاضنات الأعمال 14 حاضنة، وعدد الاستشارات المقدمة لرواد ورائدات الأعمال خلال الفترة نفسها 312 استشارة متنوعة، مؤكداً أن الاستثمار في تنمية وقدرات الشباب يعد أولوية وطنية لمواصلة مسيرة التنمية.

وأشار إلى أن المؤسسة، قدمت منذ بداية العام الجاري 10 دورات تدريبية استفاد منها 619 مشاركاً ومشاركة، وتنوعت تلك الدورات من خلال تقديمها، ومنها الإبداع الثقافي من فكرة إلى شركة، والمهارات الأساسية في ريادة الأعمال، ودراسة الجدوى للمشاريع، وتسويق المشاريع الناشئة، وورشة ((الابتكار في المشاريع الريادية))، ووسائل التواصل الاجتماعي، وورشة ((القيادات في ريادة الأعمال))، و((التجارة الإلكترونية))، و((التفكير الإبداعي في ريادة الأعمال))، و((إدارة الإبداع))، مؤكداً أن جميع البرامج تم تصميمها لتطوير المشاريع القائمة والمستقبلية.

وأضاف إسماعيل قائلاً: يعكس عدد الأعضاء الجدد المنتسبين للمؤسسة خلال عامي 2021 – 2022 والذي بلغ 384 مشروعاً جديداً بنسبة نمو قدرها 26 % ليرتفع إجمالي المشاريع التي ترعاها المؤسسة إلى 1163 مشروعاً، نجاح المؤسسة في دعم مشاريع الشباب الوطنية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، لتساهم بكفاءة عالية في خلق بيئة معطاءة مستدامة تجذب أصحاب الأفكار المبدعة، وتحول أفكارهم إلى مشاريع مستقبلية ناجحة وترتقي بإمكانياتهم ومهاراتهم في إدارة أعمالهم وابتكار لحلول لتطوير المنتجات وكسب رضا المستهلكين والمتعاملين وتجاوز التحديات في سوق مفتوح يتميز بالتنافسية بهدف تحقيق أهداف ورؤية مئوية دولة الإمارات 2071.

وأكد إسماعيل، أن المؤسسة نجحت في دعم 1668 مشروعاً رائداً خلال سنوات عملها، وذلك في القطاعات التجارية والمهنية والصناعية والزراعية برأس الخيمة، والتي أكدت حضورها وتواجدها في السوق المحلي والإقليمي، حيث يسعى جزء كبير منها للانطلاق نحو العالمية، وذلك ضمن أهداف المؤسسة والتي تركز على تطوير منتجات وخدمات مشاريع الشباب، وتنمية وتمكين ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق، وإتاحة فرص التوظيف الذاتي وتنميتها، والترويج لجيل جديد من رواد الأعمال الشباب، واحتضان الابتكار وأفكار المشاريع الناشئة في رأس الخيمة.

وأضاف: تتضمن خدمات المؤسسة لأعضائها الانتفاع من الأراضي التجارية والصناعية، التي خصصها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، لإنشاء المصانع والمرافق عليها لدعم الشباب في بدء مشاريعهم الصناعية الخاصة، بالإضافة لدعم المشاريع من خلال برنامج المشتريات الحكومية، حيث يتم إدراج الشركات المشاركة في المؤسسة في عمليات الشراء المحلية، مما يتيح لها فرصاً متميزة لتقديم العطاءات والعروض والتقدم للمناقصات الحكومية.

وأكد إسماعيل، اهتمام المؤسسة بتنويع عضوياتها، ومنها عضوية أصحاب الهمم، والتي تستهدف أصحاب الهمم من مواطني دولة الإمارات، حيث تم تخصيص 4 حاضنات، وتخصيص خدمة الشخصيات العامة في المؤسسات والدوائر الحكومية لإنجاز معاملاتهم، بالإضافة لعضوية الطلبة، وهي مخصصة للفئات العمرية من 10 – 18 عاماً، كعضوية مجانية تمكنهم من الاستفادة من البرامج التدريبية والاستشارات الاقتصادية، بالإضافة لعضوية الأراضي الصناعية، ورواد الأعمال، ومراكز الأعمال.