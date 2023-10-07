«ماتاجي»الياباني ينطلق في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفَ مطعم ماتاجي، من موقعه المميز على الواجهة الشاطئية لفندق رافلز النخلة دبي الفاخر من فئة 5 نجوم، عن إطلاق قائمة طعام جديدة من المطبخ الياباني الأصيل على أيدي طاهيين حائزين نجمة ميشلان وخبير سوشي ياباني محترف.
وتتميز قائمة الطعام بأطباقها الشهية التي تجمع بين اللمسات التقليدية والمبتكرة، حيث تعاون عددٌ من أمهر الطهاة بمن فيهم الشيف شيمودا، الشهير بأسلوب الطهو على طريقة كابو اليابانية، والذي يتمتع بخبرة تصل 40 عاماً، إلى جانب الشيف كيتانا الخبير بدمج مختلف التقنيات اليابانية الأصيلة ويكتمل فريق الطهاة مع خبير تحضير السوشي الشيف كينجي، الذي يتمتع بخبرة 20عاماً.
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