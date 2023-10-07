«ماتاجي»الياباني ينطلق في دبي

كشفَ مطعم ماتاجي، من موقعه المميز على الواجهة الشاطئية لفندق رافلز النخلة دبي الفاخر من فئة 5 نجوم، عن إطلاق قائمة طعام جديدة من المطبخ الياباني الأصيل على أيدي طاهيين حائزين نجمة ميشلان وخبير سوشي ياباني محترف.

وتتميز قائمة الطعام بأطباقها الشهية التي تجمع بين اللمسات التقليدية والمبتكرة، حيث تعاون عددٌ من أمهر الطهاة بمن فيهم الشيف شيمودا، الشهير بأسلوب الطهو على طريقة كابو اليابانية، والذي يتمتع بخبرة تصل 40 عاماً، إلى جانب الشيف كيتانا الخبير بدمج مختلف التقنيات اليابانية الأصيلة ويكتمل فريق الطهاة مع خبير تحضير السوشي الشيف كينجي، الذي يتمتع بخبرة 20عاماً.