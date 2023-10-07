«جي إف إتش» تستحوذ على محفظة بـ150 مليون دولار في الإمارات والسعودية

أكملت شركة جي إف إتش بارتنرز المحدودة، الواقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي، والتابعة لمجموعة جي إف إتش المالية، استحواذها على محفظة لوجستية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، وهي محفظة لوجستية وصناعية متعددة المجالات تضم أصولاً في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

تتكون المحفظة من أصول مدرة للدخل، إضافة إلى فرص التطوير العقاري، وتقع في المناطق اللوجستية والصناعية الاستراتيجية في مدينتي الرياض ودبي، كما تضم المحفظة مزيجاً من منشآت الصناعات الخفيفة والتخزين البارد، إضافة إلى أصول توزيع وتخزين متنوعة، مؤجرة لمزيج من كبار المستأجرين ذوي الجودة العالية، إلى جانب مستأجرين دوليين وإقليميين.

وترى جي إف إتش بارتنرز أن فرصة الاستثمار في الأصول اللوجستية الواقعة في المملكة العربية السعودية سوف تستفيد من النمو في إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بالمملكة، الذي من المتوقع أن يبلغ نسبة 5.9 % في عام 2023، وأكثر من 4 % في عام 2024. وبالمثل ترى جي إف إتش بارتنرز فرصاً جيدة للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3% في عام 2023 متبوعاً بنسبة 4% في العام التالي، مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية أيضاً. إضافة إلى ذلك، فإن مكانة دبي بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً ما زالت مستمرة من خلال الطلب القوي بالنسبة لأحجام الحاويات والتجارة في المناطق الرئيسية في جبل علي وجنوب دبي ومجمع دبي للاستثمار.

إضافة إلى المحفظة، تتضمن منصة الخدمات اللوجستية لشركة جي إف إتش بارتنرز في دول مجلس التعاون الخليجي خططاً لتطوير منشآت للخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة، بالشراكة مع كبار المطورين المحليين، لتمكين جي إف إتش بارتنرز ومستثمريها من الاستفادة من النمو المستمر المتوقع والمبني على زيادة مبيعات التجزئة، ونمو التجارة الإلكترونية، والتحول من المرافق القديمة إلى الأحدث والأعلى جودة.

وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش بارتنرز: ((يسعدنا أن نعلن عن اكتمال الاستحواذ على هذه المحفظة من الأصول العقارية اللوجستية في السعودية ودولة الإمارات من خلال الجمع بين الأصول عالية الجودة المدرة للدخل وفرص التطوير العقاري، لاغتنام الفرص الناشئة عن التوسع الحالي لقطاع الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في المملكة العربية السعودية، في ظل رؤية المملكة 2030، التي تقود التطوير السريع لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في البلاد لتنويع اقتصادها بعيداً عن اعتمادها على قطاع النفط، كما أن هذه الفرصة ستعزز الخبرة العالمية العميقة التي تتمتع بها جي إف إتش بارتنرز في القطاع، والتي مكنتنا من بناء قدرات استثنائية ومحفظة من الأصول الممتازة في دول التعاون والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأوروبا)).