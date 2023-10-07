Sunday, 08 October 2023 04:15 GMT

جمارك دبي تدعم تسهيل التجارة الإلكترونية بالتعاون مع شركات الشحن السريع

10/7/2023 7:22:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عقدت جمارك دبي لقاء موسعاً مع شركات خدمات الشحن السريع، لدعم تسهيل عمليات التجارة الإلكترونية، وترسخ دبي منصة عالمية للتجارة الإلكترونية بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي، بحضور فريدة فاضل مدير إدارة التدقيق الجمركي في جمارك دبي، يونس إبراهيم كلبت مدير أول إدارة خدمة العملاء في إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي، وعلي التميمي مدير أول قاعدة بيانات القيمة بإدارة القيمة الجمركية، ونيماناد بوبادي مدير مشروع بإدارة تقنية المعلومات.

وقال يونس إبراهيم كلبت: ((تواصل التجارة الإلكترونية توسعها عالمياً وإقليمياً ومحلياً في ظل التقدم التكنولوجي، والذي أسهم في زيادة أعداد المتاجر الإلكترونية والمستخدمين للإنترنت في عمليات البيع والشراء، نحن نتواصل مع عملائنا عن قرب وندعم أعمالهم بتوفير خدمات نوعية تلبي توقعاتهم، وتعد منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي طورتها جمارك دبي، لقيادة التحولات الجديدة في القطاع التجاري كما أنها تعمل على توفير خدمات استثنائية لشركات التجارة الإلكترونية والقطاعات المرتبطة بها مثل الشحن والنقل)).

وناقش الحضور عمليات التدقيق الجمركي، حيث تم الرد على كافة استفسار الشركات وعرض خبرات وأنظمة جمارك دبي، بالإضافة إلى استعراض مشروع التجارة الإلكترونية لجمارك دبي، والذي يعتمد على تقنيات البلوك تشين لتقصير سلاسل التوريد فيما يتوقع نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 6 مليارات دولار في 2023.

MENAFN07102023000110011019ID1107206555

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث