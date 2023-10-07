«إنديان تايمز»: دبي أكثر الأسواق نشاطاً للمنازل الفاخرة

أشاد موقع ((إنديان تايمز)) بتعزيز دبي مكانتها باعتبارها السوق الأكثر ازدحاماً ونشاطاً في المبيعات حول العالم للمنازل الفاخرة، حيث ضخ المشترون فيها أكثر من 1.59 مليار دولار، خلال الربع الثالث، وفقاً لتقرير ((نايت فرانك)).

وأشار الموقع الهندي إلى أن نخلة جميرا هي المنطقة الأكثر شعبية في المدينة للمشترين الأثرياء، حيث تمثل ما يزيد قليلاً على نصف مبيعات المنتجات الفاخرة، وأن أحياء مثل تلال الإمارات وجزيرة خليج الجميرا حظيت بشعبية كبيرة أيضاً، كما ارتفعت أسعار المنازل في المناطق الثلاث 16% عما كانت عليه قبل عام، وفقاً للتقرير.

ويؤكد ((إنديان تايمز)) ازدهار قطاع العقارات في دبي خصوصاً مع السياسات والإجراءات، التي اتبعتها حكومة دبي لتأشيرات الإقامة الذهبية، وغيرها من التسهيلات الأخرى، التي تجذب المستثمرين الأجانب. وأوضح الموقع أن سوق العقارات أيضاً يستفيد من تدفق المستثمرين الأثرياء حول العالم.

وشدد على أن المطورين يحاولون التحوط على رهاناتهم بشكل أكبر، من خلال المطالبة بدفعات مقدمة كبيرة قبل البدء في البناء، لكن مشتري المنازل الأثرياء يتحملون أيضاً المزيد من المخاطر، من خلال دفع مبالغ نقدية كبيرة مقدماً.