«سي إي أو وورلد»: الإمارات الأولى إقليمياً و الـ 15 عالمياً في رواتب الأمن السيبراني

نالت الإمارات المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز 15 عالمياً في قيمة الرواتب السنوية التي يتقاضاها المحترفون والخبراء في الأمن السيبراني، بحسب القائمة الصادرة عن مجلة ((سي إي أو وورلد)) الأمريكية.

وأفادت المجلة في التقرير المرفق بنتائج القائمة أن متوسط الراتب السنوي الذي يتقاضاه الخبير في الأمن السيبراني في الإمارات يبلغ 96656 دولاراً، موضحة أن عدداً كبيراً من سكان الإمارات ينتمون إلى فئة مالكي الثروات الشخصية الطائلة، ما يجعل الدولة مهددة بأخطار سيبرانية هائلة، وذلك لرغبة قراصنة البيانات في اختراق البيانات الشخصية لهؤلاء الأثرياء وحساباتهم المصرفية، ما يخلق طلباً كبيراً على وظائف خبراء الأمن السيبراني، على اختلاف فئاتها.

وتفوقت الإمارات على كل من اليابان، هونج كونج، السويد، فرنسا، أيسلندا، إسبانيا، وإيطاليا، والتي جاءت جميعاً خارج قائمة الــ 15 الأوائل على القائمة. وكانت صدارة القائمة من نصيب سويسرا، والتي يبلغ متوسط الراتب السنوي الذي يتقاضاه الخبير في الأمن السيبراني بها 151.305 دولارات، تليها لوكسمبورج بمتوسط 131414 دولاراً، ثم المملكة المتحدة بمتوسط 172502 دولار. واحتلت الدنمارك، الولايات المتحدة، النرويج، هولندا، بلجيكا، كندا، ألمانيا، أستراليا، فنلندا، النمسا، وسنغافورة المراكز من الرابع حتى الرابع عشر على التوالي.