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«آشيان لايت»: دبي مركز مالي عالمي بارز

10/7/2023 7:22:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصفت صحيفة ((آشيان لايت انترناشيونال))، دبي بأنها مركز مالي عالمي بارز. ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أهمية دبي التي برزت بقوة في السنوات الأخيرة في مجال الخدمات المالية على مستوى العالم.

وأشارت إلى 12 محفزاً لتفوق دبي مركزاً عالمياً وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية ذات الطراز العالمي العصري إضافة إلى المناطق الحرة ومجمعات الأعمال والسياسات الصديقة للأعمال التجارية.

وأشارت ((آشيان لايت انترناشيونال)) إلى البيئة السياسية المستقرة في الإمارة واقتصادها المتنوع، وقوتها العاملة المنتمية إلى جنسيات وثقافات متعددة، واللوائح الصديقة للأعمال فضلاً عن ارتفاع مستوى جودة المعيشة فيها، وقربها من الأسواق الناشئة، واتصالها العالمي القوي، وبروز اسمها مركزاً للابتكار في مجال التقنية.

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