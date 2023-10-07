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التجارة تتصدر توجهات المستثمرين في الإمارات

10/7/2023 7:22:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدرت التجارة توجهات المستثمرين في الإمارات، مع تبوؤ التجارة التقليدية والرقمية المرتبة الأولى ضمن قائمة الأنشطة المسجلة الأكثر ترخيصاً في الدولة منذ بداية العام بإجمالي 5349 ترخيصاً جديداً حتى نهاية الربع الثالث 2023.

ويرجع نمو تراخيص أنشطة التجارة في الإمارات إلى نمو مكانة الدولة عالمياً وجهة للمال والأعمال والتسوق والسياحة ونشاط حركة التجارة بالسوق المحلي والمبادلات التجارية الخارجية لا سيما في دبي وأبوظبي إلى جانب استقطاب المزيد من المشاريع وتسهيل الإجراءات وإرساء أنماط جديدة للمستثمرين وتقليص متطلبات عمليات التأسيس للشركات الجديدة.

وسجل قطاع التجارة التقليدية 3149 ترخيصاً جديداً خلال الشهور التسعة الأولى من العام منها 1203 تراخيص لأنشطة التجارة العامة و1124 لأنشطة التصدير و822 ترخيصاً لأنشطة الاستيراد، وبلغ إجمالي تراخيص التجارة الرقمية 2200 ترخيص متضمنة 1349 ترخيصاً للتجارة عبر وسائل التواصل و851 ترخيصاً للتجارة من خلال المواقع الإلكترونية.

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قطاع التجارة يتصدر توجّهات المستثمرين في الإمارات

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