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اجتماع منسقي المراكز الوطنية للمسح التربوي في سلوفينيا

10/7/2023 7:19:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬الدكتورة‭ ‬كوثر‭ ‬راشد‭ ‬المعاودة‭ ‬المنسق‭ ‬الوطني‭ ‬للمسح‭ ‬التربوي‭ ‬ TALIS ‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬للمنسقين‭ ‬الوطنيين‭ ‬للجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬لتقييم‭ ‬التحصيل‭ ‬التربوي‭ ‬ IEA ‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬السلوفانية‭ ‬بمدينة‭ ‬ليوبليانا‭.‬

‭ ‬وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬مستجدات‭ ‬المسح‭ ‬التربوي‭ ‬الذي‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬56‭ ‬دولة،‭ ‬حيث‭ ‬يستهدف‭ ‬هذا‭ ‬المسح‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬آراء‭ ‬المعلمين‭ ‬ومديري‭ ‬المدارس‭ ‬الإعدادية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬إعدادهم‭ ‬وتطويرهم‭ ‬المهني‭ ‬وممارساتهم‭ ‬الصفية‭ ‬والتغذية‭ ‬الراجعة‭ ‬التي‭ ‬يتلقونها‭ ‬وبيئة‭ ‬التعلم‭ ‬ورضاهم‭ ‬الوظيفي‭.‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬جميع‭ ‬منسقي‭ ‬المراكز‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المنسقين‭ ‬الوطنيين‭ ‬للبيانات‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمستشارين‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ (‬ OECD ‭) ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للمسح‭ ‬التربوي‭ ‬ TALIS ‭ ‬2024‭ ‬والرابطة‭ ‬الدولية‭ ‬لتقييم‭ ‬التحصيل‭ ‬العلمي‭ (‬ IEA ‭) ‬بهولندا‭ ‬وألمانيا‭ ‬والمجلس‭ ‬الأسترالي‭ ‬للبحوث‭ ‬التربوية‭ (‬ ACER ‭)‬،‭ ‬بأستراليا‭ ‬وراند‭ ‬أوروبا،‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬و‭ ‬ cApStan ‭ ‬مراقبة‭ ‬الجودة‭ ‬اللغوية،‭ ‬ببلجيكا‭ ‬كقائمين‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المسح‭ ‬التربوي‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬مخرجاته‭.‬

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