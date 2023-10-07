اجتماع منسقي المراكز الوطنية للمسح التربوي في سلوفينيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت الدكتورة كوثر راشد المعاودة المنسق الوطني للمسح التربوي
TALIS 2024 في الاجتماع الثالث للمنسقين الوطنيين للجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي
IEA الذي استضافته وزارة التعليم السلوفانية بمدينة ليوبليانا.
وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات المسح التربوي الذي تشارك فيه مملكة البحرين للمرة الأولى ضمن 56 دولة، حيث يستهدف هذا المسح التعرّف على آراء المعلمين ومديري المدارس الإعدادية في مجالات إعدادهم وتطويرهم المهني وممارساتهم الصفية والتغذية الراجعة التي يتلقونها وبيئة التعلم ورضاهم الوظيفي.
وقد شارك في الاجتماع جميع منسقي المراكز الوطنية في الدول المشاركة بالإضافة إلى المنسقين الوطنيين للبيانات وعدد كبير من الخبراء والمستشارين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) والاتحاد الدولي للمسح التربوي TALIS 2024 والرابطة الدولية لتقييم التحصيل العلمي ( IEA ) بهولندا وألمانيا والمجلس الأسترالي للبحوث التربوية ( ACER )، بأستراليا وراند أوروبا، بالمملكة المتحدة و cApStan مراقبة الجودة اللغوية، ببلجيكا كقائمين على تنفيذ المسح التربوي وتحقيق الاستفادة القصوى من مخرجاته.
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