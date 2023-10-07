البحرين تستضيف أكبر ((هاكاثون)) عالمي لتحدي تطبيقات الفضاء بمشاركة أكثر من 500 مشارك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنظم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء النسخة السادسة من أكبر هاكاثون يختص بتطبيقات علوم الفضاء على مستوى العالم، يومي السابع والثامن من شهر أكتوبر الجاري، بطلب وتنسيق مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، في موقعين في الوقت ذاته وهما؛ جامعة البحرين وكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، وبمشاركة أكثر من 500 مشارك
وشهد هاكاثون الفضاء هذا العام مشاركة وطنية على مستوى التنظيم والتحكيم تمثلت في احتضان الجامعتين له ومشاركة جمعية المهندسين البحرينية في تنظيم وتحكيم هذه الفعالية، والتي تهدف إلى إبراز اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية المتصلة بالتقنيات المتقدمة وعلوم المستقبل ومنها علوم الفضاء.
وبهذه المناسبة؛ قال الدكتور محمد العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا): «شهدنا هذا العام
أكبر مشاركة بحرينية على الاطلاق، بمشاركة أكثر من 500 مشارك، بما يؤكد نجاح جهود منتسبي الهيئة والجهات المتعاونة معها والداعمة لها في التوعية بهذه المسابقة العالمية، مع زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الفضاء وتطبيقاته، وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية للهيئة، ونتوقع أن تستمر الزيادة في أعداد المشاركين خلال السنوات المقبلة، فمملكة البحرين ومن خلال مشاركة الهيئة تعتبر الممثل الوحيد عن الدول العربية في هذا الهاكاثون».
وأوضح العسيري أن هذه الجهود الوطنية أسهمت في وضع اسم مملكة البحرين في مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء، تحقيقا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مبيناً أن تنظيم الهاكاثون سيسهم على المدى الطويل في خلق قطاع فضائي وطني مستدام داعم للاقتصاد الوطني من خلال توفير وظائف مرموقة وعالية الدخل والتحفيز على ريادة الأعمال في المجالات ذات الصلة، بما يلبي التطلعات ويسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
كلمات دالة
MENAFN07102023000055011008ID1107206545
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.