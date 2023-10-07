البحرين تستضيف أكبر ((هاكاثون)) عالمي لتحدي تطبيقات الفضاء بمشاركة أكثر من 500 مشارك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشهد‭ ‬هاكاثون‭ ‬الفضاء‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مشاركة‭ ‬وطنية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التنظيم‭ ‬والتحكيم‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬الجامعتين‭ ‬له‭ ‬ومشاركة‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وتحكيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬المتصلة‭ ‬بالتقنيات‭ ‬المتقدمة‭ ‬وعلوم‭ ‬المستقبل‭ ‬ومنها‭ ‬علوم‭ ‬الفضاء‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة؛‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العسيري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭): ‬‮«‬شهدنا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭

‬أكبر‭ ‬مشاركة‭ ‬بحرينية‭ ‬على‭ ‬الاطلاق،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬مشارك،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬جهود‭ ‬منتسبي‭ ‬الهيئة‭ ‬والجهات‭ ‬المتعاونة‭ ‬معها‭ ‬والداعمة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬بهذه‭ ‬المسابقة‭ ‬العالمية،‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الفضاء‭ ‬وتطبيقاته،‭ ‬وهو‭ ‬هدف‭ ‬استراتيجي‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬للهيئة،‭ ‬ونتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬المشاركين‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬فمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬الهيئة‭ ‬تعتبر‭ ‬الممثل‭ ‬الوحيد‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الهاكاثون‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬العسيري‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء،‭ ‬تحقيقا‭ ‬لرؤية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬الهاكاثون‭ ‬سيسهم‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬قطاع‭ ‬فضائي‭ ‬وطني‭ ‬مستدام‭ ‬داعم‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬وظائف‭ ‬مرموقة‭ ‬وعالية‭ ‬الدخل‭ ‬والتحفيز‭ ‬على‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬التطلعات‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

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