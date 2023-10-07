رصف ((حي المزارع)) بدمستان بعد ترسية المناقصة نهاية الشهر الجاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب محمد القصاص:
أكدت ممثلة الدائرة الثانية عشرة بمجلس بلدي الشمالية زينب الدرازي أن الطرق الترابية وشوارع حي المزارع بمنطقة دمستان سيعمل على رصفها بالإسفلت (الطبقة الأولى) فور ترسية المناقصة في نهاية الشهر الجاري.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية للمنطقة واللقاء بالأهالي القاطنين في مجمع 1017 وقالت إن ملف الطلبات المتراكمة لشفط المجاري سيغلق بعد إجراءات الجهات الرسمية والانتهاء من مرحلة التصاميم الهندسية للمنطقة التي تفتقر إلى وجود شبكة المجاري فيها.
وأطلعت الدرازي أهالي المنطقة على المخطط التفصيلي المبدئي لمشروع حديقة حي المزارعين وذلك لتبادل الرؤى والاقتراحات التي من شأنها أن تخدم المشروع الترفيهي بالمنطقة.كما قامت بتفّقد موقع المسجد المقرر له أن يرفع بتوصية للأهالي منوّهة بأن مجلس بلدي الشمالية في طور تحويل ملف الأرض المخصصة لبناء المسجد إلى إدارة الأوقاف الجعفرية لمباشرة إكمال الإجراءات اللازمة بغية الحصول على الموافقة وتسجيل العقار والبدء في عملية الإنشاء.
من جهتهم أثار أهالي حي المزارع مشكلة نقص عدد الحاويات والأيدي العاملة في تنظيف المنطقة ووعدت الدرازي بمخاطبة الجهة المعنية للعمل على زيادة عدد الحاويات وعمال الكنس والتنظيف بدءاً من شهر نوفمبر المقبل بعد تسلم الشركة الجديدة المهام المنوطة بها.
وخلصت الدرازي إلى أن الزيارة الميدانية في حي المزارع تناولت بعض الموضوعات المهمة المرتبطة بقطاع الطرق والصرف الصحي وحاجة المنطقة إلى البنية التحتية مع إيجاد الحل الجذري لمشكلة تجمع مياه الأمطار وربط نظام التصريف بالخطوط المستقبلية للخطة الاستراتيجية لتصريف مياه الأمطار.
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