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رصف ((حي المزارع)) بدمستان بعد ترسية المناقصة نهاية الشهر الجاري

10/7/2023 7:19:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬محمد‭ ‬القصاص‭: ‬


أكدت‭ ‬ممثلة‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬زينب‭ ‬الدرازي‭ ‬أن‭ ‬الطرق‭ ‬الترابية‭ ‬وشوارع‭ ‬حي‭ ‬المزارع‭ ‬بمنطقة‭ ‬دمستان‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬رصفها‭ ‬بالإسفلت‭ (‬الطبقة‭ ‬الأولى‭) ‬فور‭ ‬ترسية‭ ‬المناقصة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الميدانية‭ ‬للمنطقة‭ ‬واللقاء‭ ‬بالأهالي‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬1017‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬ملف‭ ‬الطلبات‭ ‬المتراكمة‭ ‬لشفط‭ ‬المجاري‭ ‬سيغلق‭ ‬بعد‭ ‬إجراءات‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والانتهاء‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬التصاميم‭ ‬الهندسية‭ ‬للمنطقة‭ ‬التي‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬شبكة‭ ‬المجاري‭ ‬فيها‭. ‬

وأطلعت‭ ‬الدرازي‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬المخطط‭ ‬التفصيلي‭ ‬المبدئي‭ ‬لمشروع‭ ‬حديقة‭ ‬حي‭ ‬المزارعين‭ ‬وذلك‭ ‬لتبادل‭ ‬الرؤى‭ ‬والاقتراحات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تخدم‭ ‬المشروع‭ ‬الترفيهي‭ ‬بالمنطقة‭.‬كما‭ ‬قامت‭ ‬بتفّقد‭ ‬موقع‭ ‬المسجد‭ ‬المقرر‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬بتوصية‭ ‬للأهالي‭ ‬منوّهة‭ ‬بأن‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬تحويل‭ ‬ملف‭ ‬الأرض‭ ‬المخصصة‭ ‬لبناء‭ ‬المسجد‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬لمباشرة‭ ‬إكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بغية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬وتسجيل‭ ‬العقار‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الإنشاء‭.‬

من‭ ‬جهتهم‭ ‬أثار‭ ‬أهالي‭ ‬حي‭ ‬المزارع‭ ‬مشكلة‭ ‬نقص‭ ‬عدد‭ ‬الحاويات‭ ‬والأيدي‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬تنظيف‭ ‬المنطقة‭ ‬ووعدت‭ ‬الدرازي‭ ‬بمخاطبة‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الحاويات‭ ‬وعمال‭ ‬الكنس‭ ‬والتنظيف‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بعد‭ ‬تسلم‭ ‬الشركة‭ ‬الجديدة‭ ‬المهام‭ ‬المنوطة‭ ‬بها‭. ‬

وخلصت‭ ‬الدرازي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الزيارة‭ ‬الميدانية‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬المزارع‭ ‬تناولت‭ ‬بعض‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بقطاع‭ ‬الطرق‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وحاجة‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬مع‭ ‬إيجاد‭ ‬الحل‭ ‬الجذري‭ ‬لمشكلة‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬وربط‭ ‬نظام‭ ‬التصريف‭ ‬بالخطوط‭ ‬المستقبلية‭ ‬للخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭.‬

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