الشاعرة الإماراتية نجوم الغانم في حضرة القصائد من بيت الشعر بيت إبراهيم العريض غداً

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يستضيف بيت الشعر بيت إبراهيم العريض، أحد قامات المشهد الثقافي الإماراتي الشاعرة والمخرجة والفنانة السينمائية نجوم الغانم، في أمسية شعرية عنوانها «بين الكلمة وصوتها»، حيث تستدرج فيها فرادة تجربتها الأدبية، يأتي ذلك في إطار الموسم الثقافي «قدرنا أن نغرق في تفاؤلنا»، عند الساعة الثامنة مساءً، كما يمكن متابعة الأمسية الشعرية، من خلال رابط البث المباشر للفعالية:
https :// www . youtube . com / watch?v = rjZ 1 QwSykg 8
وعبر مسح رمز الاستجابة السريعة «« QR لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث.
يذكر أن الشاعرة الإماراتية نجوم الغانم صدر لها حتى الآن تسعة دواوين شعرية باللغة العربية وتمت ترجمة أعمالها إلى عدة لغات.
وتُعتبر نجوم كاتبة وصانعة أفلام معروفة فقد حصلت أفلامها على أكثر من خمس وعشرين جائزة دولية وإقليمية. لقيت إنجازاتها الفنية اهتماماً إقليمياً وعالمياً حيث تم اختيارها سنة 2019 م كفنانة ومخرجة سينمائية وشاعرة لتمثيل بلدها في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية بإيطاليا والذي يُعد واحداً من أرقى الفعاليات الفنية في العالم.
بدأت الغانم مشوارها المهني في بداية الثمانينيات من القرن الماضي كمحررة صحفية وهي من مؤسسي اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في منتصف الثمانينات. وإلى جانب نشاطاتها الفنية، فقد أخذت على عاتقها العمل كمدربة محترفة في مجالات الفنون البصرية والكتابة الإبداعية والإنتاج السينمائي بالإضافة إلى عملها كمستشارة ثقافية. والغانم حاصلة على درجة الماجستير في الإخراج السينمائي من جامعة غريفيث بأستراليا عام 1999 م.
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