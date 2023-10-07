الشاعرة الإماراتية نجوم الغانم في حضرة القصائد من بيت الشعر بيت إبراهيم العريض غداً

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬وعبر‭ ‬مسح‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬‮««‬ QR ‭ ‬لمركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الشاعرة‭ ‬الإماراتية‭ ‬نجوم‭ ‬الغانم‭ ‬صدر‭ ‬لها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬تسعة‭ ‬دواوين‭ ‬شعرية‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬وتمت‭ ‬ترجمة‭ ‬أعمالها‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬لغات‭. ‬

وتُعتبر‭ ‬نجوم‭ ‬كاتبة‭ ‬وصانعة‭ ‬أفلام‭ ‬معروفة‭ ‬فقد‭ ‬حصلت‭ ‬أفلامها‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬وعشرين‭ ‬جائزة‭ ‬دولية‭ ‬وإقليمية‭. ‬لقيت‭ ‬إنجازاتها‭ ‬الفنية‭ ‬اهتماماً‭ ‬إقليمياً‭ ‬وعالمياً‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬سنة‭ ‬2019‭ ‬م‭ ‬كفنانة‭ ‬ومخرجة‭ ‬سينمائية‭ ‬وشاعرة‭ ‬لتمثيل‭ ‬بلدها‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بينالي‭ ‬البندقية‭ ‬بإيطاليا‭ ‬والذي‭ ‬يُعد‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬أرقى‭ ‬الفعاليات‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

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‬بدأت‭ ‬الغانم‭ ‬مشوارها‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الثمانينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬كمحررة‭ ‬صحفية‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬مؤسسي‭ ‬اتحاد‭ ‬كتاب‭ ‬وأدباء‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الثمانينات‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬نشاطاتها‭ ‬الفنية،‭ ‬فقد‭ ‬أخذت‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬العمل‭ ‬كمدربة‭ ‬محترفة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الفنون‭ ‬البصرية‭ ‬والكتابة‭ ‬الإبداعية‭ ‬والإنتاج‭ ‬السينمائي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عملها‭ ‬كمستشارة‭ ‬ثقافية‭. ‬والغانم‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬الإخراج‭ ‬السينمائي‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬غريفيث‭ ‬بأستراليا‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬م‭.‬

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