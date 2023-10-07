((التربية)) تشارك في المنتدى الإقليمي الأول للشبكة العربية للطفولة المبكرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت فتحية علي عيش مدير إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر بوزارة التربية والتعليم في المنتدى الإقليمي الأول بعنوان «رعاية الأطفال الصغار في عالم مضطرب: استراتيجيات التنمية في البلدان العربية»، والذي تم عقده في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.
وهدف المؤتمر، الذي نظمته الشبكة العربية للطفولة المبكرة بالشراكة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، إلى تحديد التوجهات الاستراتيجية لدعم وتعزيز تنمية الطفولة المبكّرة في البلدان العربية، ومناقشة واقع وتحديات وسبل تطوير مجالات العمل في رعاية هذا القطاع، وعرض دور الشركاء في دعم العمل البحثي الخاص به، والتعرّف على البرامج الرائدة ضمن هذا المجال في العالم العربي.
وأوصى المؤتمر الذي شارك به أكثر من 80 خبيراً من 12 دولة عربية بتأكيد ضرورة التركيز في وضع مبادئ توجيهية مشتركة لإطار الاستراتيجيات والبحوث في مجال الطفولة المبكرة، وإنشاء منصة عربية تفاعلية توفر البيانات والبحوث والدراسات والخبرات في المجال وتسهم في إجراء التدريب، وعقد المؤتمرات، وتبادل الخبرات، وتوطيد الشراكات من أجل تنمية القطاع.
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