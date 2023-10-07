((التربية)) تشارك في المنتدى الإقليمي الأول للشبكة العربية للطفولة المبكرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وهدف‭ ‬المؤتمر،‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬الشبكة‭ ‬العربية‭ ‬للطفولة‭ ‬المبكرة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬العربي‭ ‬للطفولة‭ ‬والتنمية،‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬التوجهات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لدعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬تنمية‭ ‬الطفولة‭ ‬المبكّرة‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬العربية،‭ ‬ومناقشة‭ ‬واقع‭ ‬وتحديات‭ ‬وسبل‭ ‬تطوير‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬وعرض‭ ‬دور‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬البحثي‭ ‬الخاص‭ ‬به،‭ ‬والتعرّف‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬الرائدة‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭.‬

وأوصى‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬به‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬خبيراً‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬بتأكيد‭ ‬ضرورة‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مبادئ‭ ‬توجيهية‭ ‬مشتركة‭ ‬لإطار‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والبحوث‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطفولة‭ ‬المبكرة،‭ ‬وإنشاء‭ ‬منصة‭ ‬عربية‭ ‬تفاعلية‭ ‬توفر‭ ‬البيانات‭ ‬والبحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬التدريب،‭ ‬وعقد‭ ‬المؤتمرات،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬وتوطيد‭ ‬الشراكات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنمية‭ ‬القطاع‭.‬

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