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اتفاقية إطار عمل للتعاون البحثي بين شؤون الجمارك ومركز ((دراسات))

10/7/2023 7:19:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقعت‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬اتفاقية‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬للتعاون‭ ‬البحثي،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للموارد‭ ‬ونظم‭ ‬المعلومات،‭ ‬والدكتور‭ ‬حمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العبدالله‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬دراسات‭.‬

بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الاتصال‭ ‬المؤسسي‭ ‬بين‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬والعملاء‭ ‬والشركاء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬واستدامة‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الجمركية‭ ‬المتميزة‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬العالية،‭ ‬لغايات‭ ‬تحقيق‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتذليل‭ ‬كل‭ ‬السبل‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصلحة‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والدراسات‭ ‬والأبحاث‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬العبدالله‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬شراكاته‭ ‬البحثية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بل‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الجمركية‭ ‬المختلفة‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬وبسرعة‭ ‬في‭ ‬الإنجاز‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬دورية‭ ‬منتظمة‭ ‬ومشاورات‭ ‬لإنجاز‭ ‬الترتيبات‭ ‬التفصيلية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬وتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬وأنشطة‭ ‬محددة‭ ‬ضمن‭ ‬الإطار‭ ‬المطلوب،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬يتم‭ ‬اختيارهم‭ ‬لاحقًا‭.‬

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