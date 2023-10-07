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مع الانتهاء من صب قواعد نفق الفاتح..((الأشغال)): مشروع تطوير شارع الفاتح في مراحله النهائية

10/7/2023 7:19:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لمشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح،‭ ‬وذلك‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المشروع،‭ ‬ومنها‭ ‬صب‭ ‬آخر‭ ‬بلاطة‭ ‬من‭ ‬نفق‭ ‬جامع‭ ‬الفاتح،‭ ‬استعداداً‭ ‬لإنجاز‭ ‬المشروع‭ ‬والانتهاء‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬عناصره‭ ‬الرئيسية،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬ومواكبة‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬والاستثماري‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وذكر‭ ‬الوكيل‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬حققت‭ ‬تقدماً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬عمل‭ ‬المشروع،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكلية‭ ‬للمشروع‭ ‬83‭%‬،‭ ‬فيما‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬الأعمال‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬بوتيرة‭ ‬متقدمة‭ ‬بهدف‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬إنجاز‭ ‬97‭% ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬نفق‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح‭ ‬الواقع‭ ‬عند‭ ‬تقاطعه‭ ‬مع‭ ‬شارعي‭ ‬أوال‭ ‬وبني‭ ‬عتبة‭ (‬تقاطع‭ ‬جامع‭ ‬الفاتح‭) ‬والذي‭ ‬افتتح‭ ‬جزئياً‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬افتتاحه‭ ‬بالكامل‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬صب‭ ‬البلاطات‭ ‬الخرسانية‭ ‬للنفق‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الجنوبي‭ ‬الغربي‭ ‬للنفق‭ ‬بمحاذاة‭ ‬فندق‭ ‬الخليج،‭ ‬ويجري‭ ‬العمل‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬النفق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬بأن‭ ‬نسبة‭ ‬إنجاز‭ ‬أعمال‭ ‬شبكة‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬بلغت‭ ‬88‭%‬،‭ ‬وتعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬رصف‭ ‬الطرق‭ ‬عند‭ ‬التقاطعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والشوارع‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الإنجاز‭ ‬فيها‭ ‬نحو‭ ‬63‭%‬‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قامت‭ ‬بافتتاح‭ ‬المسار‭ ‬المخصص‭ ‬للدوران‭ ‬العكسي‭ ‬فوق‭ ‬تقاطع‭ ‬جامع‭ ‬الفاتح‭ ‬للعودة‭ ‬شمالاً‭ ‬باتجاه‭ ‬المنامة‭ ‬قبل‭ ‬أيام،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬غلق‭ ‬الإشارة‭ ‬الضوئية‭ ‬عند‭ ‬تقاطع‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح‭ ‬مع‭ ‬شارعي‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬والأمير‭ ‬سعود‭ ‬الفيصل‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الافتتاح‭ ‬الإضافي‭ ‬سيحسن‭ ‬من‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬وتدريجي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أعمال‭ ‬التطوير‭ ‬والإنشاء‭ ‬الجارية‭ ‬قبل‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬بالكامل،‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لسياسة‭ ‬الافتتاح‭ ‬المرحلي‭ ‬لعناصر‭ ‬المشروع‭ ‬الرئيسية‭ ‬فور‭ ‬الانتهاء‭ ‬منها،‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬والتي‭ ‬تبنتها‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬والمشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المشابهة،‭ ‬ما‭ ‬خلق‭ ‬أيضاً‭ ‬مساحات‭ ‬عمل‭ ‬إضافية‭ ‬لإتمام‭ ‬باقي‭ ‬أعمال‭ ‬المشروع‭ ‬بحسب‭ ‬البرنامج‭ ‬الزمني‭ ‬المعتمد‭.‬

وأشار‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سعي‭ ‬الوزارة‭ ‬لإنجاز‭ ‬المشروع‭ ‬وافتتاحه‭ ‬بالكامل‭ ‬لحركة‭ ‬المرور‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬فإن‭ ‬استكمال‭ ‬أعمال‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬تستدعي‭ ‬غلق‭ ‬مسار‭ ‬ومسارين‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أعمال‭ ‬وضع‭ ‬طبقة‭ ‬الإسفلت‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح‭.‬

وعليه‭ ‬تدعو‭ ‬الوزارة‭ ‬كل‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬مستخدمي‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح‭ ‬أخذ‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭ ‬واستخدام‭ ‬الطرق‭ ‬البديلة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التحويلات‭ ‬المرورية‭ ‬المؤقتة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إعلانها‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح‭ ‬يمتد‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬طرفة‭ ‬بن‭ ‬العبد‭ (‬شارع‭ ‬المعارض‭) ‬شمالًا‭ ‬إلى‭ ‬تقاطع‭ ‬ميناء‭ ‬سلمان‭ ‬جنوبًا،‭ ‬ويشمل‭ ‬تطوير‭ ‬كل‭ ‬تقاطعات‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬حركة‭ ‬مرورية‭ ‬سلسة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬الاتجاهين‭.‬

ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬لشارع‭ ‬الفاتح‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬140‭ ‬ألف‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬رفع‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬بنسبة‭ ‬61‭% ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬السابق‭ ‬لحجم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬المستخدمة‭ ‬لشارع‭ ‬الفاتح‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬87‭ ‬ألف‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭.‬

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