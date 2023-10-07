مع الانتهاء من صب قواعد نفق الفاتح..((الأشغال)): مشروع تطوير شارع الفاتح في مراحله النهائية

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- Akhbar Al Khaleej) قام المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال بزيارة تفقدية لمشروع تطوير شارع الفاتح، وذلك للاطلاع على سير الأعمال في المشروع، ومنها صب آخر بلاطة من نفق جامع الفاتح، استعداداً لإنجاز المشروع والانتهاء من جميع عناصره الرئيسية، منوهاً إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية ومواكبة التطور العمراني والاستثماري الذي تشهده مملكة البحرين.
وذكر الوكيل أن الوزارة حققت تقدماً ملحوظاً في وتيرة عمل المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية للمشروع 83%، فيما يجري العمل على إنجاز الأعمال المتبقية من المشروع بوتيرة متقدمة بهدف الانتهاء من المشروع خلال الربع الأخير من العام الحالي، فقد تم إنجاز 97% من أعمال نفق شارع الفاتح الواقع عند تقاطعه مع شارعي أوال وبني عتبة (تقاطع جامع الفاتح) والذي افتتح جزئياً في شهر يوليو من العام الحالي، ومن المؤمل أن يتم افتتاحه بالكامل خلال الربع الأخير من عام 2023، حيث انتهت الوزارة من صب البلاطات الخرسانية للنفق الواقعة في الجانب الجنوبي الغربي للنفق بمحاذاة فندق الخليج، ويجري العمل حاليا على جدران النفق في هذه المنطقة.
كما أفاد بأن نسبة إنجاز أعمال شبكة تصريف مياه الأمطار بلغت 88%، وتعمل الوزارة على رصف الطرق عند التقاطعات الرئيسية والشوارع والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 63%.
وذكر أن الوزارة قامت بافتتاح المسار المخصص للدوران العكسي فوق تقاطع جامع الفاتح للعودة شمالاً باتجاه المنامة قبل أيام، وذلك بالتزامن مع غلق الإشارة الضوئية عند تقاطع شارع الفاتح مع شارعي الشيخ دعيج والأمير سعود الفيصل.
وأشار إلى أن هذا الافتتاح الإضافي سيحسن من انسيابية الحركة المرورية على شارع الفاتح بشكل ملحوظ وتدريجي في ظل أعمال التطوير والإنشاء الجارية قبل الانتهاء من المشروع بالكامل، ويأتي ذلك تنفيذاً لسياسة الافتتاح المرحلي لعناصر المشروع الرئيسية فور الانتهاء منها، كل على حدة والتي تبنتها الوزارة في هذا المشروع والمشاريع الاستراتيجية المشابهة، ما خلق أيضاً مساحات عمل إضافية لإتمام باقي أعمال المشروع بحسب البرنامج الزمني المعتمد.
وأشار الشيخ مشعل آل خليفة أنه في ظل سعي الوزارة لإنجاز المشروع وافتتاحه بالكامل لحركة المرور خلال الربع الأخير من العام الحالي، فإن استكمال أعمال الطرق في المشروع تستدعي غلق مسار ومسارين على مراحل في كل اتجاه في عدة مواقع من أجل أعمال وضع طبقة الإسفلت النهائية على شارع الفاتح.
وعليه تدعو الوزارة كل المواطنين والمقيمين مستخدمي شارع الفاتح أخذ الحيطة والحذر واستخدام الطرق البديلة خلال فترة التحويلات المرورية المؤقتة التي سيتم إعلانها كل على حدة في الفترة المقبلة.
يذكر أن مشروع تطوير شارع الفاتح يمتد من شارع طرفة بن العبد (شارع المعارض) شمالًا إلى تقاطع ميناء سلمان جنوبًا، ويشمل تطوير كل تقاطعات شارع الفاتح بهدف توفير حركة مرورية سلسة في كلا الاتجاهين.
ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الفاتح لتصل إلى 140 ألف مركبة في اليوم ما يعني رفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 61% عن الوضع السابق لحجم الحركة المرورية المستخدمة لشارع الفاتح والتي كانت تبلغ 87 ألف مركبة في اليوم.
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