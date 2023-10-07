انعقاد مؤتمر مراكز الرعاية الصحية الأولية في فبراير 2024 بمملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬راشد‭ ‬شويطر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيعقد‭ ‬بمشاركة‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬العلمية‭ ‬وعرض‭ ‬آخر‭ ‬الأبحاث‭ ‬والمستجدات‭ ‬وطرح‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بين‭ ‬رواد‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬حيث‭ ‬سيشمل‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مجالات‭ ‬منها‭ ‬طب‭ ‬العائلة‭ ‬وطب‭ ‬الطوارئ‭ ‬ومكافحة‭ ‬العدوى‭ ‬والتطعيمات‭ ‬والأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬والمعدية‭ ‬والوراثية‭ ‬والأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬وصحة‭ ‬الفم‭ ‬والأسنان‭ ‬والخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الأخرى،‭ ‬منوهةً‭ ‬بالحرص‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وترسيخ‭ ‬تقدم‭ ‬منظومته‭ ‬المتكاملة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬شهدا‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬دي‭ ‬إيه‮»‬‭ ‬لتنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الطبية،‭ ‬الشريك‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمؤتمر،‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬متكاملة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الممارسين‭ ‬والباحثين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬للسياحة‭ ‬الصحية‭ ‬والعلاجية،‭ ‬والتعريف‭ ‬بالإمكانات‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

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