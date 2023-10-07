انعقاد مؤتمر مراكز الرعاية الصحية الأولية في فبراير 2024 بمملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تستعد مراكز الرعاية الصحية الأولية لإقامة مؤتمر مراكز الرعاية الصحية الأولية، تحت شعار «من النظرية إلى التميز» الذي يعكس رؤية مراكز الرعاية الصحية الأولية لتحويل المعرفة النظرية إلى إنجازات ونتائج متميزة، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2024، في فندق الدبلومات راديسون بلو ريزيدنس آند سبا بالمنطقة الدبلوماسية، بالتعاون مع شركة «بي دي إيه» لتنظيم المؤتمرات والفعاليات الطبية.
وأوضحت الدكتورة لولوة راشد شويطر الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية أن المؤتمر سيعقد بمشاركة المتخصصين في الرعاية الصحية الأولية من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات العلمية وعرض آخر الأبحاث والمستجدات وطرح وجهات النظر بين رواد القطاع الصحي والرعاية الصحية الأولية، حيث سيشمل على عدة مجالات منها طب العائلة وطب الطوارئ ومكافحة العدوى والتطعيمات والأمراض المزمنة والمعدية والوراثية والأمراض النفسية وصحة الفم والأسنان والخدمات الطبية الأخرى، منوهةً بالحرص المستمر على تعزيز القطاع الصحي في مملكة البحرين وترسيخ تقدم منظومته المتكاملة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد شهدا المدير التنفيذي لشركة «بي دي إيه» لتنظيم الفعاليات الطبية، الشريك الاستراتيجي والجهة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر سيعمل على توفير منصة متكاملة لتبادل الخبرات والمعرفة بين جميع الممارسين والباحثين في قطاع الرعاية والخدمات الصحية والطبية، وتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة رائدة للسياحة الصحية والعلاجية، والتعريف بالإمكانات المتطورة التي يتمتع بها النظام الصحي في المملكة.
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