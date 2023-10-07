خالد بن حمد يرعى الملتقى العلمي الـ21 للجمعية الخليجية للإعاقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويستهدف‭ ‬الملتقى‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية،‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬والأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وأسرهم،‭ ‬والأكاديميين،‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬التأهيلية‭ ‬والتعليمية‭ ‬لهم،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التقنية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭.‬

‭ ‬ويتضمن‭ ‬الملتقى‭ ‬إقامة‭ ‬جلسات‭ ‬علمية‭ ‬لمناقشة‭ ‬أوراق‭ ‬العمل‭ ‬والبحوث‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬خبراء‭ ‬وأكاديميون‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وورش‭ ‬تدريبية‭ ‬لتطوير‭ ‬البرامج‭ ‬والخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬الجامعية‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬سعياً‭ ‬للتمكين‭ ‬التعليمي‭ ‬والوظيفي‭ ‬لهم،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬استعراض‭ ‬تجارب‭ ‬نجوم‭ ‬التحدي‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬حيث‭ ‬يرسمون‭ ‬صورة‭ ‬واقعية‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭.‬

ويهدف‭ ‬الملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬الـ21‭ ‬إلى‭: ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬التعليمية‭ ‬الجامعية‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والدولية‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والأفكار‭ ‬حول‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬الحالية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الابتكار‭ ‬والخدمات‭ ‬التعليمية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬حول‭ ‬إدماج‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭.‬

وتقدم‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬للإعاقة‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬الملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سموه‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬رعى‭ ‬الملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬للجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬للإعاقة،‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬الجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬عام‭ ‬2019م،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: (‬رياضة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭... ‬تحد‭ ‬وطموح‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬واهتمامه‭ ‬بذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬للاستفادة‭ ‬بما‭ ‬يتمتعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬وإمكانات‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬ليست‭ ‬بغريبة‭ ‬على‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬فقد‭ ‬اعتاد‭ ‬سموه‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬المبادرات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ذات‭ ‬المردود‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬وجميع‭ ‬أطيافه،‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬مباشرة‭ ‬لتوجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬برعاية‭ ‬ودعم‭ ‬جميع‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬امكاناتهم‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬طاقاتهم‭.‬

وقدم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬للإعاقة‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬التنظيمية‭ ‬والعلمية‭ ‬للملتقى‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبذلونه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬لإنجاح‭ ‬فعالياته‭ ‬وأهدافه،‭ ‬والشكر‭ ‬الموصول‭ ‬إلى‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬الدعم‭ ‬لصناعة‭ ‬حدث‭ ‬خليجي‭ ‬يليق‭ ‬بسمعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ودورها‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬أبنائنا‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬للملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬ستقدم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬التوصيات،‭ ‬بعد‭ ‬استعراض‭ ‬تجارب‭ ‬الإدماج‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬ومناقشتها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬وسترفعها‭ ‬الجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬للإعاقة‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمدنية‭ ‬والأكاديمية،‭ ‬مع‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذها‭.‬

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