الأزهر الشريف يعزي في شهداء فلسطين ويحيي صمود الشعب الأبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تقدم‭ ‬الأزهر‭ ‬الشريف‭ ‬بخالص‭ ‬العزاء‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬في‭ ‬شهدائنا‭ ‬وشهداء‭ ‬الأمة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والعربية؛‭ ‬شهداء‭ ‬فلسطين‭ ‬الأبية،‭ ‬الذين‭ ‬نالوا‭ ‬الشهادة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬وطنهم‭ ‬وأمتهم،‭ ‬وقضيتنا‭ ‬وقضيتهم،‭ ‬قضية‭ ‬شرفاء‭ ‬العالم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ويدعو‭ ‬الله‭ ‬أنْ‭ ‬يلهم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الصمود‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬طغيان‭ ‬وإرهاب‭ ‬الصهاينة‭.‬

وحيا‭ ‬الأزهر‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬جهود‭ ‬مقاومة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الأبي،‭ ‬مطالبًا‭ ‬العالم‭ ‬المتحضر‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالنظر‭ ‬بعين‭ ‬العقل‭ ‬والحكمة‭ ‬في‭ ‬أطول‭ ‬احتلال‭ ‬عرفه‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث،‭ ‬احتلال‭ ‬الصهاينة‭ ‬لفلسطين،‭ ‬وأنَّ‭ ‬هذا‭ ‬الاحتلال‭ ‬هو‭ ‬وصمة‭ ‬عار‭ ‬في‭ ‬جبين‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يكيل‭ ‬بمكيالين‭ ‬ولا‭ ‬يعرف‭ ‬سوى‭ ‬ازدواجية‭ ‬المعايير‭ ‬حينما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

ويشد‭ ‬الأزهر‭ ‬على‭ ‬قلوب‭ ‬وأيادي‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الأبيِّ‭ ‬الذي‭ ‬بث‭ ‬فينا‭ ‬الروح‭ ‬والثقة‭ ‬وأعاد‭ ‬لنا‭ ‬الحياة‭ ‬بعد‭ ‬أنْ‭ ‬ظنَنَّا‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تعود‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬ويدعو‭ ‬الله‭ ‬أنْ‭ ‬يرزقهم‭ ‬الصبر‭ ‬والصمود‭ ‬والسكينة‭ ‬والقوة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬احتلال‭ ‬إلى‭ ‬زوال‭ ‬إنْ‭ ‬آجلًا‭ ‬أم‭ ‬عاجلًا،‭ ‬طال‭ ‬الأمد‭ ‬أو‭ ‬قصر‭.‬