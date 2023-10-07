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منتخب كرة الصالات يفوز على تيمور الشرقية

10/7/2023 7:18:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منتخب‭ ‬تيمور‭ ‬الشرقية‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأحرز‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬اللاعب‭ ‬سلمان‭ ‬الملا،‭ ‬وبذلك‭ ‬حصد‭ ‬منتخبنا‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬رصيده،‭ ‬حيث‭ ‬سيلعب‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬ضد‭ ‬منتخب‭ ‬بروناي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬القادم‭.‬

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