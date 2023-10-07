منتخب كرة الصالات يفوز على تيمور الشرقية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق منتخبنا الوطني لكرة الصالات الفوز على حساب منتخب تيمور الشرقية بهدف دون مقابل، وذلك في المواجهة التي أقيمت بينهما على صالة مدينة خليفة الرياضية ضمن التصفيات الآسيوية المقامة حاليا في البحرين.
وأحرز الهدف الوحيد اللاعب سلمان الملا، وبذلك حصد منتخبنا أول ثلاث نقاط في رصيده، حيث سيلعب يوم الاثنين ضد منتخب بروناي، على أن يلتقي منتخب الكويت يوم الأربعاء القادم.
MENAFN07102023000055011008ID1107206533
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.