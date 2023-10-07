Sunday, 08 October 2023 04:14 GMT

الرباع غور يكسب الذهب ويسجل رقماً آسيوياً جديداً

10/7/2023 7:18:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كسب‭ ‬الرباع‭ ‬غور‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬لوزن‭ ‬فوق‭ ‬109‭ ‬كجم‭ ‬وتحطيم‭ ‬رقمين‭ ‬قياسيين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬ليهدي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬التاريخية،‭ ‬والتي‭ ‬اختتمت‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانغتشو،‭ ‬ولتكتب‭ ‬رياضة‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬تاريخاً‭ ‬جديداً‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬بالألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬وتؤكد‭ ‬التطور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭.‬

ونجح‭ ‬الرباع‭ ‬غور‭ ‬في‭ ‬إهداء‭ ‬البحرين‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تحطيم‭ ‬الرقم‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الخطف‭ ‬بوزن‭ ‬212‭ ‬كجم،‭ ‬وتحطيم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬المجموع‭ ‬العام‭ ‬بوزن‭ ‬457‭ ‬كجم،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الوزن‭ ‬245‭ ‬كجم‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬النتر،‭ ‬ومتقدماً‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬الرباع‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬دافودي‭ ‬الذي‭ ‬جاءت‭ ‬أرقامه‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الخطف‭ ‬والنتر‭ ‬والمجموع‭ ‬العام‭ (‬192‭ ‬ ‭ ‬234‭ ‬ ‭ ‬426‭) ‬كجم‭.‬

MENAFN07102023000055011008ID1107206532

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث