الرباع غور يكسب الذهب ويسجل رقماً آسيوياً جديداً

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كسب الرباع غور الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال لوزن فوق 109 كجم وتحطيم رقمين قياسيين في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية، ليهدي مملكة البحرين الميدالية الذهبية الـ 12 التاريخية، والتي اختتمت بها البحرين مشاركتها في آسياد هانغتشو، ولتكتب رياضة رفع الأثقال تاريخاً جديداً بالحصول على أول ميدالية ذهبية في تاريخ البحرين بالألعاب الآسيوية في هذه الرياضة، وتؤكد التطور الكبير الذي تعيشه الرياضة في المملكة في مختلف الألعاب.
ونجح الرباع غور في إهداء البحرين الميدالية الذهبية بعد أن تمكن من تحطيم الرقم الآسيوي في منافسات الخطف بوزن 212 كجم، وتحطيم الرقم القياسي في المجموع العام بوزن 457 كجم، وتمكن من الوصول إلى الوزن 245 كجم في منافسات النتر، ومتقدماً على صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية الرباع الإيراني علي دافودي الذي جاءت أرقامه في منافسات الخطف والنتر والمجموع العام (192 – 234 – 426) كجم.
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