الرباع غور يكسب الذهب ويسجل رقماً آسيوياً جديداً

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كسب‭ ‬الرباع‭ ‬غور‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬لوزن‭ ‬فوق‭ ‬109‭ ‬كجم‭ ‬وتحطيم‭ ‬رقمين‭ ‬قياسيين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬ليهدي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬التاريخية،‭ ‬والتي‭ ‬اختتمت‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانغتشو،‭ ‬ولتكتب‭ ‬رياضة‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬تاريخاً‭ ‬جديداً‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬بالألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬وتؤكد‭ ‬التطور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭.‬

ونجح‭ ‬الرباع‭ ‬غور‭ ‬في‭ ‬إهداء‭ ‬البحرين‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تحطيم‭ ‬الرقم‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الخطف‭ ‬بوزن‭ ‬212‭ ‬كجم،‭ ‬وتحطيم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬المجموع‭ ‬العام‭ ‬بوزن‭ ‬457‭ ‬كجم،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الوزن‭ ‬245‭ ‬كجم‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬النتر،‭ ‬ومتقدماً‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬الرباع‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬دافودي‭ ‬الذي‭ ‬جاءت‭ ‬أرقامه‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الخطف‭ ‬والنتر‭ ‬والمجموع‭ ‬العام‭ (‬192‭ ‬ – ‭ ‬234‭ ‬ – ‭ ‬426‭) ‬كجم‭.‬