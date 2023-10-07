أحمد تاج الدين يحرز ذهبية المصارع في وزن 97 كجم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أهدى المصارع أحمد تاج الدين ميدالية جديدة للبحرين في آسياد هانغتشو، بعد فوزه بالمركز الأول في وزن 97 كجم بمنافسات المصارعة التي أقيمت يوم أمس، ونجح أحمد تاج الدين في تحقيق هذه النتيجة التاريخية للمصارعة البحرينية في الآسياد، بعد أن تمكن من الفوز في النزال الختامي على المصارع الإيراني مجتبى غولاج بتحقيق ست نقاط مقابل نقطة واحدة وبأريحية كبيرة مكنته من حصد الذهب الآسيوي، في أول ذهبية لرياضة المصارعة البحرينية في الآسياد. وكانت بداية أحمد تاج الدين قوية في المنافسات حيث تمكن من الفوز على المصارع الصيني أوسييمان بنتيجة سبع نقاط مقابل ثلاث نقاط، قبل أن ينجح في الانتصار على المصارع الغيرقستاني كانيبيك بتسع نقاط دون رد بالدور ربع النهائي، ليواجه بعدها المصارع الكوري الجنوبي جي هوان سيو في نصف النهائي، والذي تخطاه كذلك بست نقاط مقابل نقطة واحدة.
وكان المصارع أحمد تاج الدين قد تمكن من الحصول على بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية القادمة المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس 2024، بعد فوزه ببطولة العالم في وزن 97 كجم، قبل أسابيع قليلة فقط من مشاركة في الآسياد وتحقيقه للميدالية الذهبية.
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