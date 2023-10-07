أحمد تاج الدين يحرز ذهبية المصارع في وزن 97 كجم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أهدى‭ ‬المصارع‭ ‬أحمد‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬ميدالية‭ ‬جديدة‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانغتشو،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬97‭ ‬كجم‭ ‬بمنافسات‭ ‬المصارعة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬ونجح‭ ‬أحمد‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬التاريخية‭ ‬للمصارعة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الآسياد،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬النزال‭ ‬الختامي‭ ‬على‭ ‬المصارع‭ ‬الإيراني‭ ‬مجتبى‭ ‬غولاج‭ ‬بتحقيق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬مقابل‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬وبأريحية‭ ‬كبيرة‭ ‬مكنته‭ ‬من‭ ‬حصد‭ ‬الذهب‭ ‬الآسيوي،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ذهبية‭ ‬لرياضة‭ ‬المصارعة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الآسياد‭. ‬وكانت‭ ‬بداية‭ ‬أحمد‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬المصارع‭ ‬الصيني‭ ‬أوسييمان‭ ‬بنتيجة‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬المصارع‭ ‬الغيرقستاني‭ ‬كانيبيك‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬بالدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬ليواجه‭ ‬بعدها‭ ‬المصارع‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬جي‭ ‬هوان‭ ‬سيو‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬والذي‭ ‬تخطاه‭ ‬كذلك‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭ ‬مقابل‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

وكان‭ ‬المصارع‭ ‬أحمد‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬قد‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬القادمة‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬97‭ ‬كجم،‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬الآسياد‭ ‬وتحقيقه‭ ‬للميدالية‭ ‬الذهبية‭.‬