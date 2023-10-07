أشاد بفوز الرباع ((غور)) بالميدالية الذهبيةعيسى بن علي يشهد منافسات رفع الأثقال بالألعاب الآسيوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬فوز‭ ‬الرباع‭ ‬‮«‬غور‮»‬‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬لوزن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬105‭ ‬غرامات‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬السبت‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وتابع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬منافسات‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬للاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬غور‮»‬‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بتحقيق‭ ‬تلك‭ ‬الميدالية‭ ‬والتي‭ ‬عززت‭ ‬رصيد‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لجدول‭ ‬الميداليات‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬20‭ ‬ميدالية‭ ‬بينها‭ ‬12‭ ‬ذهبية‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬الرباع‭ ‬غور‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وحضر‭ ‬منافسات‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬يوم‭ ‬للمشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬اسحاق‭ ‬ابراهيم‭ ‬اسحاق‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬والسيد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬مدير‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬افراد‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬والإعلامي‭.‬

وعاشت‭ ‬البعثة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬فرحة‭ ‬كبيرة‭ ‬بتحقيق‭ ‬ميداليتين‭ ‬ذهبيتين‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬رياضة‭ ‬المصارعة‭ ‬ورفع‭ ‬الأثقال‭ ‬ليرتفع‭ ‬حصاد‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬بعدما‭ ‬حصدت‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‭ ‬عشر‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭.‬