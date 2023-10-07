أشاد بفوز الرباع ((غور)) بالميدالية الذهبيةعيسى بن علي يشهد منافسات رفع الأثقال بالألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
شهد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس وفد مملكة البحرين بدورة الألعاب الآسيوية فوز الرباع «غور» بالميدالية الذهبية في نهائي مسابقة رفع الأثقال لوزن أكثر من 105 غرامات والتي أقيمت السبت 7 أكتوبر 2023.
وتابع سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة منافسات رفع الأثقال للاعب منتخبنا الوطني «غور» معربا عن سعادته الكبيرة بتحقيق تلك الميدالية والتي عززت رصيد البحرين في الترتيب العام لجدول الميداليات والتي بلغت 20 ميدالية بينها 12 ذهبية.
وأشاد سموه بالمستوى الذي أظهره الرباع غور متمنيا له المزيد من التوفيق والنجاح.
وحضر منافسات رفع الأثقال في آخر يوم للمشاركة البحرينية كل من السيد اسحاق ابراهيم اسحاق رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال والسيد أحمد عبدالغفار مدير بعثة مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية وعدد من افراد الوفد الإداري والإعلامي.
وعاشت البعثة البحرينية في اليوم الختامي فرحة كبيرة بتحقيق ميداليتين ذهبيتين لكل من رياضة المصارعة ورفع الأثقال ليرتفع حصاد البحرين من الميداليات الذهبية إلى 12 ميدالية في إنجاز تاريخي غير مسبوق بعدما حصدت البحرين في نسخة جاكرتا 2018 عشر ميداليات ذهبية.
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