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البديع يعلن تعاقده رسميا مع المدرب صلاح عبدالجليل

10/7/2023 7:18:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬البديع‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬صلاح‭ ‬عبدالجليل‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خلفا‭ ‬للمدرب‭ ‬الوطني‭ ‬صديق‭ ‬زويد‭ ‬والذي‭ ‬أعفي‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬منصبه‭.‬

وجرى‭ ‬تقديم‭ ‬المدرب‭ ‬صلاح‭ ‬عبدالجليل‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬النادي،‭ ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬باستلام‭ ‬مهمة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬البدعاوي،‭ ‬مقدرا‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

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