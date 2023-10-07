البديع يعلن تعاقده رسميا مع المدرب صلاح عبدالجليل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن مجلس إدارة نادي البديع بشكل رسمي تعاقده مع المدرب الوطني صلاح عبدالجليل للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب الوطني صديق زويد والذي أعفي مؤخرا من منصبه.
وجرى تقديم المدرب صلاح عبدالجليل في مقر النادي، وقد أعرب عن سعادته باستلام مهمة الإشراف على تدريب الفريق البدعاوي، مقدرا الثقة التي منحت له من قبل مجلس الإدارة.
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