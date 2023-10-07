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فريق وزارة الداخلية لليخوت الشراعية يحقق مراكز متقدمة في بطولة الشرطة الدولية للقوارب

10/7/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لليخوت‭ ‬الشراعية‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الشرطة‭ ‬الدولية‭ ‬للقوارب‭ ‬الشراعية،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بجمهورية‭ ‬كرواتيا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬1‭-‬6‭ ‬اكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬تسع‭ ‬فرق‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬العقيد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخياط‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬بالإداء‭ ‬الاحترافي‭ ‬الذي‭ ‬تمتع‭ ‬به‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لليخوت‭ ‬الشراعية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬إنجازات‭ ‬الفريق،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬وتعليمات‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬بمستويات‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬بالوزارة‭ ‬ضمن‭ ‬مسيرة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأهيل‭ ‬الرياضيين‭ ‬وإعدادهم‭ ‬وتوفير‭ ‬المعسكرات‭ ‬التدريبية،‭ ‬واستقطاب‭ ‬أبرز‭ ‬المدربين‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الألعاب‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬البوصلة‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬التكتيكي،‭ ‬وأيضاً‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموع‭ ‬العام‭.‬

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