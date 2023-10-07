فريق وزارة الداخلية لليخوت الشراعية يحقق مراكز متقدمة في بطولة الشرطة الدولية للقوارب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق وزارة الداخلية لليخوت الشراعية مراكز متقدمة في بطولة الشرطة الدولية للقوارب الشراعية، التي أقيمت بجمهورية كرواتيا خلال الفترة 1-6 اكتوبر الجاري بمشاركة تسع فرق.
وبهذه المناسبة، أشاد العقيد خالد عبدالعزيز الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام بالإداء الاحترافي الذي تمتع به فريق وزارة الداخلية لليخوت الشراعية، معرباً عن خالص تهانيه بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى إنجازات الفريق، مؤكداً أن تحقيق هذه المراكز المتقدمة جاء بفضل دعم وتعليمات وزير الداخلية وحرصه على النهوض بمستويات الفرق الرياضية بالوزارة ضمن مسيرة الرياضة البحرينية من خلال تأهيل الرياضيين وإعدادهم وتوفير المعسكرات التدريبية، واستقطاب أبرز المدربين المتخصصين في جميع الألعاب.
وأشار إلى أن الفريق تمكن من تحقيق المركز الأول في سباق البوصلة والمركز الثاني في السباق التكتيكي، وأيضاً المركز الثاني في المجموع العام.
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