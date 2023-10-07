الرفاع الشرقي بـ((العلامة الكاملة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير: محمد سرحان
فاز الرفاع الشرقي بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي، وهذه المرة على حساب المنامة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة خليفة الرياضية لحساب الجولة الثالثة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، ورفع الشرقاوية رصيدهم إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب العام، بينما بقي المنامة على رصيده السابق 3 نقاط.
انتهى الشوط الأول بتقدم المنامة بهدف أحرزه إبراهيم الختال (38)، بينما أحرز هدفي الشرقي جاسم خليف (49) وسالم الدوسري (97).
تعادل إيجابي
وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد بنادي المحرق خرج فريقا سترة والبسيتين بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليحصد كل فريق نقطة واحدة. وتقدم البسيتين بهدف ممادو (5)، ثم تعادل سترة عن طريق أمير روستائي (66).
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