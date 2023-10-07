الرفاع الشرقي بـ((العلامة الكاملة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان





فاز‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬الانتصار‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنامة‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ورفع‭ ‬الشرقاوية‭ ‬رصيدهم‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ ‬السابق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬

انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬المنامة‭ ‬بهدف‭ ‬أحرزه‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ (‬38‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬الشرقي‭ ‬جاسم‭ ‬خليف‭ (‬49‭) ‬وسالم‭ ‬الدوسري‭ (‬97‭).‬





تعادل‭ ‬إيجابي

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭ ‬خرج‭ ‬فريقا‭ ‬سترة‭ ‬والبسيتين‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬بهدف‭ ‬لمثله،‭ ‬ليحصد‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭. ‬وتقدم‭ ‬البسيتين‭ ‬بهدف‭ ‬ممادو‭ (‬5‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬تعادل‭ ‬سترة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أمير‭ ‬روستائي‭ (‬66‭).‬