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فيرستابن يتوج بطلاً للعالم للمرة الثالثة تواليا

10/7/2023 7:18:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توّج‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬بطلاً‭ ‬للعالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬توالياً،‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬السرعة‭ (‬سبرينت‭) ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬جائزة‭ ‬قطر‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬لوسيل‭ ‬الدولية‭.‬

وساهم‭ ‬انسحاب‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرخيو‭ ‬بيريس‭ ‬الذي‭ ‬اصطدم‭ ‬به‭ ‬الفرنسي‭ ‬إستيبان‭ ‬أوكون‭ (‬ألبين‭)‬،‭ ‬في‭ ‬تتويج‭ ‬زميله‭ ‬الهولندي‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬ليحتفظ‭ ‬بلقبه‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الاولى‭.‬

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