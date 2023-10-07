فيرستابن يتوج بطلاً للعالم للمرة الثالثة تواليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الدوحة - (أ ف ب): توّج سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطلاً للعالم للفورمولا واحد للمرة الثالثة توالياً، خلال سباق السرعة (سبرينت) يوم أمس، ضمن منافسات جائزة قطر الكبرى على حلبة لوسيل الدولية.
وساهم انسحاب المكسيكي سيرخيو بيريس الذي اصطدم به الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين)، في تتويج زميله الهولندي متصدر الترتيب والذي كان يحتاج إلى 3 نقاط فقط ليحتفظ بلقبه في الفئة الاولى.
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