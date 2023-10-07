انتقادات شديدة لبايرن لتعامله مع قضية بواتينج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يواجه‭ ‬نادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬انتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬بشأن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تعامل‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬قضية‭ ‬المدافع‭ ‬جيروم‭ ‬بواتينج‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬محاكمة‭ ‬أخرى‭ ‬بتهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬صديقته‭ ‬السابقة‭.‬

وكان‭ ‬بواتينج،‭ ‬وهو‭ ‬لاعب‭ ‬حر‭ ‬حاليا،‭ ‬يتدرب‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬السابق‭ ‬منذ‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ولكن‭ ‬بايرن‭ ‬ذكر‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬لن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬بسبب‭ ‬جاهزية‭ ‬المدافعين‭ ‬الآخرين‭ ‬بالفريق‭.‬

وطوال‭ ‬الأسبوع‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬انتقادات‭ ‬بشأن‭ ‬احتمالية‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬اللاعب،‭ ‬بسبب‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬الجارية‭ ‬حاليا‭ ‬حول‭ ‬مزاعم‭ ‬الاعتداء‭ ‬التي‭ ‬يرجع‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬واقعة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

وكانت‭ ‬إحدى‭ ‬محاكم‭ ‬بافاريا‭ ‬قد‭ ‬فرضت‭ ‬غرامة‭ ‬على‭ ‬بواتينج‭ (‬35‭ ‬عاما‭) ‬ولكن‭ ‬محكمة‭ ‬أعلى‭ ‬درجة‭ ‬قد‭ ‬ألغت‭ ‬الحكم‭ ‬وأعادت‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الأولى‭. ‬ودفع‭ ‬بواتينج‭ ‬ببراءته‭.‬

وقال‭ ‬كريستوف‭ ‬فريوند‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لبايرن‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬القضية‭ ‬‮«‬مسألة‭ ‬خاصة‮»‬‭ ‬وإنهم‭ ‬يصيغون‭ ‬قرارهم‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬رياضية‭.‬

وأدانت‭ ‬مجموعة‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬الألمانية‭ ‬‮«‬تير‭ ‬ديس‭ ‬فيمس‮»‬‭ ‬تصريحات‭ ‬فريوند،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬متحدثة‭ ‬رسمية‭ ‬امس‭ ‬السبت‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬أبند‭ ‬تسايتونج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬تصريحاته‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬إشارة‭ ‬قاتلة‭ ‬لجميع‭ ‬المشجعين‭ ‬وللعامة،‭ ‬ولهؤلاء‭ ‬المتضررين‭ ‬وليس‭ ‬آخرا‭ ‬الجناة‮»‬‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬عنف‭ ‬العلاقات‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أبدا‭ ‬مسألة‭ ‬شخصية،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬أو‭ ‬زميل‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬أو‭ ‬الجيران‭ ‬أو‭ ‬الصديق‭ ‬المقرب‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬محاولات‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬لبواتينج‭ ‬بأنها‭ ‬شخصية‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬مشكلة‭ ‬هيكلية‮»‬‭.‬

وأردفت‭: ‬‮«‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭ ‬مازا‭ ‬لا‭ ‬يؤخذ‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬الضحايا‭ ‬تحمل‭ ‬الترهيب‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬‮«‬تير‭ ‬ديس‭ ‬فيمس‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬أن‭ ‬يقف‭ ‬ضد‭ ‬العنف‭ ‬المنزلي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نادي‭ ‬بايرن،‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬مسؤولياته‭ ‬باعتباره‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

كما‭ ‬انتقدت‭ ‬تصريحات‭ ‬فريوند‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬‮«‬فايسر‭ ‬رينج‮»‬،‭ ‬مجموعة‭ ‬داعمة‭ ‬لضحايا‭ ‬الجرائم‭ ‬الجنائية‭.‬

وذكرت‭ ‬‮«‬فايسر‭ ‬رينج‮»‬‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭): ‬‮«‬العنف‭ ‬المنزلي‭ ‬ليس‭ ‬مسألة‭ ‬خاصة‭ ‬ولكنه‭ ‬مشكلة‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬فقط‭ ‬240547‭ ‬حالة‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عنها‭ ‬للشرطة،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬القضايا‭ ‬المعروفة‭ ‬فقط‮»‬‭.‬



