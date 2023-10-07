هوميلز سعيد بالعودة إلى المنتخب الألماني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ):
أعرب ماتس هوميلز عن سعادته بالعودة الى المنتخب الألماني لكرة القدم، بعدما قام جوليان ناجلسمان المدير الفني باستدعائه استعدادا للمباراتين الوديتين في أمريكا.
واختار ناجلسمان، الذي تولى تدريب المنتخب الألماني خلفا لهانسي فليك، هوميلز الجمعة ضمن قائمة مكونة من 26 لاعبا للمباراتين أمام أمريكا يوم 14 من الشهر الجاري وأمام المكسيك بعدها بثلاثة أيام.
ويقدم هوميلز 34 عاما موسما رائعا مع بوروسيا دورتموند. ولعب هوميلز 76 مباراة دولية وساعد المنتخب الألماني في الفوز بكأس العالم عام 2014.
واستبعد هوميلز من المنتخب أثناء تولي يواخيم لوف تدريب المنتخب في 2019 ولكنه قام باستدعائه بعدها عامين للمشاركة في يورو .2021 ولم يتم استدعاء هوميلز أثناء تولي فليك تدريب المنتخب.
وقال هوميلز في فيديو على «إنستجرام» مساء الجمعة إنه سعيد للغاية بالعودة للمنتخب.
وقال: «إنه تأكيد رائع ومذهل لكل شيء أقدمه في الملعب ولكل شيء أقوم به
للتأكد من أن الأمور مازالت تسير بنفس الطريقة على أرض الملعب».
وقال ناجلسمان أنه اختار هوميلز لأنه «لاعب لديه خبرة كبيرة» وستكون مهمته أن يساعد في قيادة اللاعبين الشباب.
وسيساعد هوميلز على استقرار دفاع الفريق والذي كان مهتزا مؤخرا، وهي حقيقة ساهمت في سقوط فليك حيث تمكن فقط من تحقيق أربعة انتصارات من آخر 17 مباراة، والتي تضمنت الخروج للمرة الثانية على التوالي من بطولة كأس العالم العام الماضي.
وأظهر الفريق أنه بصدد العودة لمستواه في المباراة الأخيرة، حيث فاز على المنتخب الفرنسي 2 / 1 تحت قيادة المدرب المؤقت رودي فولر، وستكون مهمة ناجلسمان هي مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية قبل بطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا العام المقبل.
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