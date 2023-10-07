هوميلز سعيد بالعودة إلى المنتخب الألماني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭):

‬أعرب‭ ‬ماتس‭ ‬هوميلز‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعدما‭ ‬قام‭ ‬جوليان‭ ‬ناجلسمان‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬باستدعائه‭ ‬استعدادا‭ ‬للمباراتين‭ ‬الوديتين‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭.‬

واختار‭ ‬ناجلسمان،‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬خلفا‭ ‬لهانسي‭ ‬فليك،‭ ‬هوميلز‭ ‬الجمعة‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬لاعبا‭ ‬للمباراتين‭ ‬أمام‭ ‬أمريكا‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬وأمام‭ ‬المكسيك‭ ‬بعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

ويقدم‭ ‬هوميلز‭ ‬34‭ ‬عاما‭ ‬موسما‭ ‬رائعا‭ ‬مع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭. ‬ولعب‭ ‬هوميلز‭ ‬76‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬وساعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

واستبعد‭ ‬هوميلز‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬أثناء‭ ‬تولي‭ ‬يواخيم‭ ‬لوف‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬ولكنه‭ ‬قام‭ ‬باستدعائه‭ ‬بعدها‭ ‬عامين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬يورو‭ .‬2021‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬استدعاء‭ ‬هوميلز‭ ‬أثناء‭ ‬تولي‭ ‬فليك‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭.‬

وقال‭ ‬هوميلز‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬إنه‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬بالعودة‭ ‬للمنتخب‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬تأكيد‭ ‬رائع‭ ‬ومذهل‭ ‬لكل‭ ‬شيء‭ ‬أقدمه‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬ولكل‭ ‬شيء‭ ‬أقوم‭ ‬به

للتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬مازالت‭ ‬تسير‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ناجلسمان‭ ‬أنه‭ ‬اختار‭ ‬هوميلز‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬لاعب‭ ‬لديه‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬وستكون‭ ‬مهمته‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭.‬

وسيساعد‭ ‬هوميلز‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬دفاع‭ ‬الفريق‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬مهتزا‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وهي‭ ‬حقيقة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬فليك‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬17‭ ‬مباراة،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬الخروج‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وأظهر‭ ‬الفريق‭ ‬أنه‭ ‬بصدد‭ ‬العودة‭ ‬لمستواه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬2‭ / ‬1‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬رودي‭ ‬فولر،‭ ‬وستكون‭ ‬مهمة‭ ‬ناجلسمان‭ ‬هي‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬قبل‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

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