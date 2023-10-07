تعيين روبيش مديرا فنيا للمنتخب الألماني الأول للسيدات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬تعيين‭ ‬هورست‭ ‬روبيش‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬الأول‭ ‬للسيدات‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت،‭ ‬خلفا‭ ‬لمارتينا‭ ‬فوس‭ ‬تيكلنبرج‭ ‬التي‭ ‬تتغيب‭ ‬عن‭ ‬مهام‭ ‬عملها‭ ‬بسبب‭ ‬مرض‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬طبيعته‭.‬

وذكر‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭: ‬‮«‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بعملية‭ ‬تعافي‭ ‬مارتينا‭ ‬فوست‭ ‬تيكلنبرج،‭ ‬التي‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬تستمر،‭ ‬ومع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الحسبان‭ ‬التطور‭ ‬الرياضي،‭ ‬سيتولى‭ ‬روبيش‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للسيدات‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

وتولى‭ ‬روبيش‭ ‬72‭ ‬عاما‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬للسيدات‭ ‬مدة‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬حينما‭ ‬خلف‭ ‬شتيفي‭ ‬جونز،‭ ‬وقبل‭ ‬تعيين‭ ‬فوس‭ ‬تيكلنبرج‭.‬

وفاز‭ ‬روبيش‭ ‬بلقب‭ ‬يورو‭ ‬1980‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬الغربية‭ ‬ولقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬1983‭ ‬بجانب‭ ‬ثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا‭ ‬مع‭ ‬هامبورج‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازات‭ ‬روبيش،‭ ‬الفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬اولمبياد‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬2016‭ ‬ولقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الشباب‭ ‬تحت‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬2008‭ ‬ولقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الشباب‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬2009‭.‬

وقال‭ ‬روبيش‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬هي‭ ‬مسألة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالقلب،‭ ‬لم‭ ‬أفكر‭ ‬مرتين‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‮»‬‭.‬







