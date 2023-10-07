تعيين روبيش مديرا فنيا للمنتخب الألماني الأول للسيدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس السبت تعيين هورست روبيش في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني الأول للسيدات مرة أخرى بشكل مؤقت، خلفا لمارتينا فوس تيكلنبرج التي تتغيب عن مهام عملها بسبب مرض لم يتم الكشف عن طبيعته.
وذكر اتحاد الكرة الألماني في بيان أمس السبت: «فيما يتعلق بعملية تعافي مارتينا فوست تيكلنبرج، التي نتمنى أن تستمر، ومع الأخذ في الحسبان التطور الرياضي، سيتولى روبيش تدريب المنتخب الوطني للسيدات حتى إشعار آخر».
وتولى روبيش 72 عاما تدريب المنتخب الألماني للسيدات مدة ثمانية أشهر في 2018 حينما خلف شتيفي جونز، وقبل تعيين فوس تيكلنبرج.
وفاز روبيش بلقب يورو 1980 مع منتخب ألمانيا الغربية ولقب كأس أوروبا في 1983 بجانب ثلاثة ألقاب في البوندسليجا مع هامبورج.
ومن ضمن أبرز إنجازات روبيش، الفوز بالميدالية الفضية في اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ولقب كأس أوروبا مع منتخب الشباب تحت 19 عاما في 2008 ولقب كأس أوروبا مع منتخب الشباب تحت 21 عاما في 2009.
وقال روبيش: «بالنسبة إلي هي مسألة تتعلق بالقلب، لم أفكر مرتين بشأن هذا الطلب».
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