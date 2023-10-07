مدفيديف يواصل الدفاع عن لقبه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شنغهاي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سجّل‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬شنغهاي‭ ‬الصينية‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلّب‭ ‬على‭ ‬التشيلياني‭ ‬كريستيان‭ ‬غارين‭ ‬بمجموعتين‭ ‬نظيفتين‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬ليبلغ‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭.‬

ورغم‭ ‬المجهود‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬غارين‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬كانت‭ ‬سرعة‭ ‬الروسي‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثاً‭ ‬عالمياً‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وقال‭ ‬مدفيديف‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭: ‬‮«‬أمامنا‭ ‬بطولة‭ ‬طويلة،‭ ‬مع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأقوياء،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬مباراتي‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬الهدف‭ ‬بالتأكيد‭ ‬هو‭ ‬محاولة‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الكأس‭ ‬الجميلة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وكان‭ ‬مدفيديف‭ ‬قد‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬لكن‭ ‬البطولة‭ ‬لم‭ ‬تُنظّم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬التالية‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬

وأضاف‭ ‬الروسي‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالتأكيد‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬شنغهاي‭. ‬بصراحة‭ ‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬وأريد‭ ‬البقاء‭ ‬هنا‭ ‬أطول‭ ‬فترة‭ ‬ممكنة‮»‬‭.‬

ويحظى‭ ‬مدفيديف‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬المشجعين‭ ‬الصينيين،‭ ‬وقد‭ ‬ظهر‭ ‬هذا‭ ‬الانسجام‭ ‬عندما‭ ‬توقفت‭ ‬المباراة‭ ‬داخل‭ ‬القاعة‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬بعدما‭ ‬عرقلت‭ ‬فراشة‭ ‬باللونين‭ ‬الأحمر‭ ‬والأبيض‭ ‬اللاعب‭ ‬الروسي‭ ‬عن‭ ‬إرساله،‭ ‬فضحك‭ ‬الجمهور‭ ‬وصفّق‭ ‬عندما‭ ‬سلّم‭ ‬الحشرة‭ ‬التي‭ ‬استقرت‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬كراته‭. ‬وقبيل‭ ‬ذلك،‭ ‬بلغ‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬أيضاً‭ ‬بفوزه‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬رينكي‭ ‬هيجيكاتا‭ ‬بمجموعتين‭ ‬نظيفتين‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

وقال‭ ‬المصنف‭ ‬سادساً‭ ‬عالمياً‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الرائع‭ ‬عودة‭ ‬الجماهير،‭ ‬جيد‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭... ‬جعلت‭ ‬هذا‭ ‬ممكناً‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬شنغهاي‭ ‬واللعب‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬مشجعيني‭ ‬الصينيين،‭ ‬لقد‭ ‬افتقدناكم‮»‬‭.‬

ووصل‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬وتأجلت‭ ‬مباريات‭ ‬مبكرة‭ ‬عدة‭ ‬بسبب‭ ‬الأمطار،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬المشجعين‭ ‬كانوا‭ ‬يركزون‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الرئيسي،‭ ‬الذي‭ ‬سيشهد‭ ‬لاحقاً‭ ‬ظهور‭ ‬الإسباني‭ ‬المصنف‭ ‬ثانياً‭ ‬عالمياً‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭.‬

ويتطلع‭ ‬ألكاراس‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬لتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬الدورة‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭.‬



