شفيونتيك تقصي غوف لتلاقي سامسونوفا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حققت‭ ‬البولندية‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالمياً‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬فوزاً‭ ‬سهلاً‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬لتلاقي‭ ‬الروسية‭ ‬ليودميلا‭ ‬سامسونوفا‭ ‬الفائزة‭ ‬على‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬إيلينا‭ ‬ريباكينا‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬لدى‭ ‬السيدات‭.‬

وانتصرت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬على‭ ‬غوف‭ ‬بطلة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬بمجموعتين‭ ‬نظيفتين‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬3،‭ ‬ملحقة‭ ‬بالأمريكية‭ ‬خسارتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مباراة‭.‬

واستغلّت‭ ‬البولندية‭ ‬الأفضلية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬ولم‭ ‬تمنح‭ ‬غوف‭ ‬التي‭ ‬بدت‭ ‬مصابة‭ ‬وارتكبت‭ ‬أخطاء‭ ‬عدة،‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭.‬

ولم‭ ‬تهدر‭ ‬شفيونتيك‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬لكسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافستها‭ ‬مرتين‭ ‬وحسم‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬عندما‭ ‬ضربت‭ ‬الأمريكية‭ ‬كرة‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭. ‬وكسرت‭ ‬البولندية،‭ ‬الفائزة‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬كبرى،‭ ‬إرسال‭ ‬منافستها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬المباراة‭ ‬مؤقتاً‭ ‬بينما‭ ‬تلقت‭ ‬غوف‭ ‬العلاج‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬الكتف‭.‬

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬واصلت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬توقفت‭ ‬وحققت‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بنفس‭ ‬سيناريو‭ ‬الأولى‭.‬

وقالت‭ ‬البولندية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬وكأنني‭ ‬ألعب‭ ‬بغضب‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬السابقة،‭ ‬ولكن‭ ‬أكثر‭ ‬صلابة‭.. ‬أرتكب‭ ‬أخطاء‭ ‬أقل‭ ‬مما‭ ‬كنت‭ ‬أفعله‭ ‬من‭ ‬قبل‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللعب‭ ‬ضد‭ ‬كوكو‭ ‬أمر‭ ‬صعب‭ ‬لأنها‭ ‬جيدة‭ ‬حقاً‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة،‭ ‬لكنها‭ ‬يمكنها‭ ‬أيضاً‭ ‬اللعب‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭. ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تتحلى‭ ‬بالصبر‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬مستعداً‭ ‬لها‭ ‬للقتال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭.. ‬عندما‭ ‬شعرت‭ ‬أن‭ ‬اللحظة‭ ‬مناسبة‭ ‬للضغط‭ ‬واللعب‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع،‭ ‬فعلت‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وقبل‭ ‬اليوم،‭ ‬لم‭ ‬تخسر‭ ‬غوف‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬منذ‭ ‬سقوطها‭ ‬أمام‭ ‬مواطنتها‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬في‭ ‬مونتريال‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وقالت‭ ‬الأمريكية‭ ‬بدورها‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أشعر‭ (‬بالإصابة‭) ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭. ‬إنها‭ ‬بالتأكيد‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭. ‬لست‭ ‬معتادة‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬الألم‭ ‬بشكل‭ ‬عام‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الآخر،‭ ‬تغلّبت‭ ‬سامسونوفا‭ ‬على‭ ‬ريباكينا‭ ‬المصنفة‭ ‬الخامسة‭ ‬عالمياً‭ ‬بفوزها‭ ‬7‭-‬6‭ (‬9/7‭) ‬و6‭-‬3‭. ‬وكانت‭ ‬ريباكينا‭ ‬أقصت‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬عالمياً‭ ‬والمرشحة‭ ‬لنيل‭ ‬اللقب‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬بمجموعتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬الجمعة‭.‬

وتقام‭ ‬دورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬2019،‭ ‬بعد‭ ‬اتباع‭ ‬الصين‭ ‬سياسة‭ ‬متشدّدة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬

وكان‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬حسم‭ ‬لقب‭ ‬الرجال‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثاً‭ ‬عالمياً‭.‬