ألكاراس يسيطر على المجموعة الأولى في شنغهاي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
شنغهاي - (أ ف ب): سجّل المصنف الثاني عالمياً الإسباني كارلوس ألكاراس بداية قوية في دورة شنغهاي الصينية لماسترز الألف في كرة المضرب أمس السبت، بفوز الأول على التشيلياني كريستيان غارين والثاني على الفرنسي غريغوار بارير.
سيطر ألكاراس على المجموعة الأولى أمام الفرنسي المصنف 73، وحسمها لصالحه 6-2.
لكن بارير استعاد قوته في المجموعة الثانية، وأرهق ألكاراس بكراته المترامية على طرفي الملعب. لكن الإسباني حافظ على أعصابه وأنهى المجموعة لصالحه بنتيجة 7-5.
ويتطلع ألكاراس إلى تقديم أداء قوي في الصين، لتقليص الفارق مع الغائب عن الدورة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي.
وقال ألكاراس بعد الفوز «لقد قمت بتمرين واحد فقط قبل المباراة، كما تعلمون، إنها جديدة بالنسبة لي».
وأضاف «لكنني شعرت أنني بحالة جيدة حقاً في هذا الملعب هنا في شنغهاي، لقد لعبت كرة مضرب رائعة».
وقبيل ذلك، بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الدور الثالث أيضاً بفوزه السهل على الأسترالي رينكي هيجيكاتا بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-2.
وقال المصنف سادساً عالمياً بعد المباراة إنه «من الرائع عودة الجماهير، جيد أن الحكومة... جعلت هذا ممكناً مرة أخرى».
وأضاف «أنا سعيد بالعودة إلى شنغهاي واللعب بين جميع مشجعيني الصينيين، لقد افتقدناكم».
ووصل تسيتسيباس إلى الدور نصف النهائي من الدورة في العام 2019.
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