ألكاراس يسيطر على المجموعة الأولى في شنغهاي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شنغهاي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سجّل‭ ‬المصنف‭ ‬الثاني‭ ‬عالمياً‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬الصينية‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬بفوز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬التشيلياني‭ ‬كريستيان‭ ‬غارين‭ ‬والثاني‭ ‬على‭ ‬الفرنسي‭ ‬غريغوار‭ ‬بارير‭. ‬

سيطر‭ ‬ألكاراس‭ ‬على‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الفرنسي‭ ‬المصنف‭ ‬73،‭ ‬وحسمها‭ ‬لصالحه‭ ‬6‭-‬2‭.‬

لكن‭ ‬بارير‭ ‬استعاد‭ ‬قوته‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬وأرهق‭ ‬ألكاراس‭ ‬بكراته‭ ‬المترامية‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬الملعب‭. ‬لكن‭ ‬الإسباني‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬أعصابه‭ ‬وأنهى‭ ‬المجموعة‭ ‬لصالحه‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭-‬5‭.‬

ويتطلع‭ ‬ألكاراس‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬لتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬الدورة‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭.‬

وقال‭ ‬ألكاراس‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قمت‭ ‬بتمرين‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬قبل‭ ‬المباراة،‭ ‬كما‭ ‬تعلمون،‭ ‬إنها‭ ‬جديدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬شعرت‭ ‬أنني‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬حقاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملعب‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬شنغهاي،‭ ‬لقد‭ ‬لعبت‭ ‬كرة‭ ‬مضرب‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬

وقبيل‭ ‬ذلك،‭ ‬بلغ‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬أيضاً‭ ‬بفوزه‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬رينكي‭ ‬هيجيكاتا‭ ‬بمجموعتين‭ ‬نظيفتين‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

وقال‭ ‬المصنف‭ ‬سادساً‭ ‬عالمياً‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الرائع‭ ‬عودة‭ ‬الجماهير،‭ ‬جيد‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭... ‬جعلت‭ ‬هذا‭ ‬ممكناً‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬شنغهاي‭ ‬واللعب‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬مشجعيني‭ ‬الصينيين،‭ ‬لقد‭ ‬افتقدناكم‮»‬‭.‬

ووصل‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭.‬