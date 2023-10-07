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إنتر يفرّط بالنقاط الثلاث ويسدي خدمة لميلان

10/7/2023 7:18:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميلانو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فرّط‭ ‬إنتر‭ ‬المتصدر‭ ‬بتقدمه‭ ‬بهدفين‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بولونيا‭ ‬ليسقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2،‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتقدّم‭ ‬إنتر‭ ‬بهدفين‭ ‬سجلهما‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬دقيقتين‭ ‬عبر‭
‬فرانتشيسكو‭ ‬اسيربي‭ (‬11‭) ‬والارجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ (‬13‭) ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬صدارته‭ ‬لترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬بـ‭ ‬10‭ ‬أهداف،‭ ‬لتهتز‭ ‬شباكه‭ ‬مرتين‭ ‬بهدفي‭ ‬ريكاردو‭ ‬أورسليني‭ (‬19‭) ‬والهولندي‭ ‬جوشوا‭ ‬زيركزي‭ (‬52‭). ‬

ورفع‭ ‬إنتر‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬إلى‭
‬19‭ ‬نقطة‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬ميلان‭ ‬الذي‭ ‬بامكانه‭ ‬أن‭ ‬يستأثر‭ ‬بالمركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬جنوى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭. ‬واهدر‭ ‬‮«‬نيراتزوري‮»‬‭ ‬فرصة‭ ‬حصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬وتحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬ساليرنتانا‭ ‬برباعية‭ ‬نظفية‭ ‬محلياً‭ ‬وبنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬أوروبياً،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬ساسوولو‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭.‬

كما‭ ‬فشل‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بمباراته‭ ‬الرابعة‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬جوزيبي‭ ‬مياتسا‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬بولونيا‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬،‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬منافسه‭ ‬17‭ ‬هدفاً‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬بولونيا،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬منذ‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬ميلانو‭ ‬0‭-‬2،‭ ‬ليحقق‭ ‬انتصارين‭ ‬مقابل‭ ‬5‭ ‬تعادلات،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬روسوبلو‮»‬‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬إمبولي‭ ‬3‭-‬صفر‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬بعدما‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬توالياً‭ ‬أمام‭ ‬هيلاس‭ ‬فيرونا‭ ‬ونابولي‭ ‬ومونتسا‭.‬

ويعود‭ ‬التعادل‭ ‬الأخير‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2017‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬إنتر‭ ‬7‭ ‬مرات‭ ‬مقابل‭ ‬4‭ ‬لبولونيا‭.‬

ودفع‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬مدرب‭ ‬إنتر‭ ‬بمتصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارتينيس‭ ‬اساسيا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماركوس‭ ‬تورام‭ (‬هدفان‭ ‬و4‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭)‬،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬بدأ‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء،‭ ‬ليكون‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬ظن‭ ‬مدربه‭ ‬ويضيف‭ ‬الهدف‭ ‬لثاني‭ ‬بعد‭ ‬دقيقتين‭ ‬بتسديدة‭ ‬بقدمه‭ ‬اليمنى‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬متراً‭ ‬استقرت‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬العليا‭ ‬لمرمى‭ ‬البولندي‭ ‬لوكاس‭ ‬سكوروبسكي‭ (‬13‭).‬

وكان‭ ‬إنتر‭ ‬افتتح‭ ‬التسجيل،‭ ‬قبلها‭ ‬بدقيقتين،‭ ‬بهدف‭ ‬رأسي‭ ‬من‭ ‬اسيربي‭ ‬بعد‭ ‬ركنية‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬نفذها‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬تشالهان‭ ‬أوغلو‭.‬

ولم‭ ‬يتأخر‭ ‬بولونيا‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬النتيجة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬بعد‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬مارتينيس‭ ‬على‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬لويس‭ ‬فيرغوسون‭ ‬ترجمها‭ ‬أورسليني‭ ‬بنجاح‭ (‬19‭)‬،‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ومع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬ادرك‭ ‬بولونيا‭ ‬التعادل‭ ‬عبر‭ ‬الهولندي‭ ‬زيركزي‭ ‬الذي‭ ‬روّض‭ ‬كرة‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬20‭ ‬مترا‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬خادعة‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭ ‬السويسري‭ ‬يان‭ ‬سومر‭ (‬53‭). ‬وألغى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬آيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬هدفا‭ ‬للتشيلياني‭ ‬أليكسيس‭ ‬سانشيس‭ ‬بسبب‭ ‬التسلل‭ (‬59‭). ‬وكاد‭ ‬المدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬البديل‭ ‬كارلوس‭ ‬أوغوستو‭ ‬يخطف‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬لانتر‭ ‬الا‭ ‬انّه‭ ‬اصطدم‭ ‬بحارس‭ ‬بولونيا‭ (‬84‭).‬

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